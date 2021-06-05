В Огайо выплатят $3 млн семье 8-летнего мальчика, который покончил с собой из-за издевательств в школе

Дело восьмилетнего Габриэля датируется еще 2017 годом. 24 января того года одноклассник ударил мальчика у входа в туалет. Ребенок пролежал на полу без сознания семь минут, прежде чем его нашли взрослые.

Его нашел тогдашний заместитель директора Джеффри Маккензи. Однако никто из сотрудников школы не сообщил об инциденте в 911, а школьная медсестра заявила матери мальчика, что тот упал в обморок.

ВИДЕОВидео: WCPO 9 / YouTube

25 января он не ходил в школу, но 26 января двое других учеников снова напали на Габриэля в туалете и украли его бутылку с водой. После занятий ребенок пришел домой и в тот же день покончил с собой.

В ходе расследования смерти мальчика оказалось, что он давно уже был жертвой издевательств. В 2016 году ученики неоднократно нападали на него. А когда Габриэль однажды решил защититься и нанес ответный удар, руководители школы предупредили, что его накажут за такие действия.

На Хэллоуин Габриэль получил травму головы, но бывший директор школы Рутения Джексон и Маккензи сказали его матери, что они не могут определить, как это произошло. В ее просьбе посмотреть видеозапись с детской площадки отказали.

В январе 2017 года, перед инцидентом на видео, на Габриэля еще трижды нападали ученики. Маккензи говорил матери мальчика, что инциденты не зафиксированы на видео, а травмы Габриэля приравниваются к “шутке”. Не сказал Маккензи и то, что отстранил двух учеников за нападение на Габриэля.

После смерти Габриэля родители мальчика подали иск на школу. В нем говорилось, что агрессивное поведение школьников друг против друга было “безудержным”, а школьные чиновники знали об этом, но предпочли скрыть.

В результате судебных тяжб школы из округа, где учился Габриэль, согласились на меры по предотвращению издевательствам над учениками. В частности, все работники должны пройти обучение по противодействию запугиваниям и выявлению подобного поведения. Кроме того, в течение следующих двух лет будет происходить контроль за выполнением этого плана.

Кроме того, родители погибшего мальчика достигли предварительных договоренностей о компенсации на сумму в $3 млн от школьного округа. Теперь это соглашение должен одобрить совет школ округа. В младшей школе, где учился Габриэль, в его честь установят мемориал.

Контекст:

В 2019 году ЮНЕСКО опубликовало исследование о насилии и буллинге в школах. По данным исследователей, 32% детей подвергались издевательствам со стороны сверстников в школе. Кроме того, 36% школьников участвовали в драке с другим учеником, а еще 32,4% – подвергались физическому нападению хотя бы раз за год.

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