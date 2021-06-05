Мнение: Как объехать весь мир за 1 доллар в день, правила для самокатчиков и тяжёлая жизнь тревел-блогеров

1. Французский путешественник утверждает, что за полвека посетил все страны мира, и это обошлось ему исключительно дёшево. Обыкновенная экономия и вежливость в общении с людьми помогли французу сэкономить десятки миллионов рублей:

https://lenta.ru/news/2021/06/03/frantsuz/

Пенсионер объехал все страны мира с 1955 по 2005 год, тратя по доллару в день в течение жизни. Видеоинтервью с путешественником публикует местное онлайн-издание Brut.

83-летний житель Франции Андре Брюжиру (André Brugiroux) рассказал, что начал свой маршрут, когда ему было 17 лет, бросив работу и впервые отправившись в Шотландию. Он отметил, что тогда испытывал финансовые трудности, поэтому взял за правило тратить не больше одного доллара ежедневно.

Брюжиру перемещался по миру автостопом, не останавливался в отелях и отказывался от ресторанов. Так, к пенсии турист побывал в 251 стране и преодолел автостопом почти 400 тысяч километров.

«Что меня интересовало в поездках? Человеческая душа. Во время путешествий у меня было много вопросов к людям из разных стран, я хотел увидеть мир их глазами, и мне это удалось», — поделился путешественник.

Он рассказал, что тогда у него не было технических возможностей, которые сейчас доступны современным туристам. «Только бумажная карта и компас, а еще умение общаться с людьми вживую, задавать вопросы и быть вежливым», — вспоминает Брюжиру.

Есть подозрение, что месье несколько лукавит насчёт одного доллара в день. Хотя если ночевать в палатке, ездить строго автостопом, а питаться заранее купленными дошираками (либо за счёт подкармливающих сердобольных аборигенов), то путешествовать по миру и вправду можно без особой оглядки на финансы. Даже странно, почему подобных путешественников у нас не так много.

2. Похоже, к стону неравнодушной общественности прислушались. Проблемой самокатчиков решили заняться правозащитники:

https://lenta.ru/news/2021/06/02/samkti/

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложили изменить правила пользования электросамокатами, сегвеями, моноколесами и иными подобными средствами. Соответствующая публикация появилась на сайте СПЧ в среду, 2 июня.

Согласно сообщению, предлагается оснастить устройства номерными знаками и внести их в ПДД, дав определение мобильным электрическим транспортным средствам и перечислив особенности их эксплуатации.

В СПЧ также считают, что для подобных транспортных средств надо ограничить скорость, в том числе с учетом возраста водителя. Также следует ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими средствами.

В сообщении также сказано, что такие устройства стоит отнести к числу источников повышенной опасности. Таким образом станет возможно возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

На мой взгляд, тут можно выплеснуть с водой и ребёнка. Есть ведь, в конце концов, и цивилизованные самокатчики.

3. Читатель vanitas_vanit призывает перестать завидовать героям Инстаграма, которые хвастаются своими фотографиями из жарких солнечных стран. По его мнению, это вовсе не бездельники, а люди, зарабатывающие на жизнь тяжёлым трудом:

https://olegmakarenko.ru/2151727.html?thread=805574191#t805574191

Давно не смотрю рекламу по TV, так что очень удивился. Что, вправду рекламируют богатых рантье? Так прям и говорят: вот этот имярек из рекламы — это рантье? Что-то сомневаюсь. Вы часом не путаете с рекламой потребления? Но потребляют в основном не рантье, а те, кто на это потребление заработали. К примеру отдыхающие в курортном отеле очень даже похожи по своему временному образу жизни на богатых бездельников, но вот только заняты они таким образом жизни две недели в году, а остальное время работают — зачастую весьма напряжённо.

Вот про тех, кто круглый год постят в Инстаграме фотки с разных курортов — про них я вправду не понимаю, откуда у них деньги на такую жизнь. Но, во-первых, таких вообще-то немного, во-вторых, значительная часть из них являются т.н. тревел-блогерами: то есть они как раз зарабатывают (в основном на рекламе) таким образом. И как я читал, их курортная жизнь вовсе не похожа на праздное безделье: у них времени на отдых практически нету – подготовка, проведение фото и видео-сессий, их обработка, создание постов — на это уходит 90% времени, и всё: пакуй чемоданы — и вперёд на новое место, за которое заплатят рекламщики.