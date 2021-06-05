 

На ПМЭФ заключили соглашения на сумму более 3,8 трлн рублей

05.06.2021, 14:46, Новости дня
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Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили более 800 соглашений на сумму свыше 3,8 трлн рублей, сообщил по итогам форума советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Кобяков сообщил, что «бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений», общая сумма соглашений составила «3 трлн 860 млрд рублей», передает ТАСС.

«Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей», – также сообщил он.

Напомним, Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге в среду, на площадке со 2 по 5 июня собрались представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов. Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ.



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