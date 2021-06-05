Путин возложил цветы к памятнику Александру III в Гатчине

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что монумент установлен на территории Арсенального каре в Большом Гатчинском дворце в честь 175-летнего юбилея со дня рождения российского царя-миротворца. «Монумент по эскизам скульптора Паоло Трубецкого создал выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени И.Репина Владимир Бродарский. Проект реализован Российским военно-историческим обществом по инициативе Российского исторического общества», – говорится в сообщении.

В ходе своей речи на церемонии открытия монумента президент отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России. «Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что такие начинания, в том числе со стороны Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, обновленного общества «Знание», других организаций, движений, творческих союзов и научных институтов «обязательно получат поддержку».

Путин подчеркнул, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям. «Эпоха Александра III дает пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам», – сказал он.

Президент подчеркнул, что Александр III «любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире». Путин отметил, что современники по-разному относились к императору и к его деятельности. «Так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно», – добавил президент.

Глава государства возложил к его подножию букет алых роз. На открытии памятника также присутствовали помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, директор государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.