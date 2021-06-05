 

Обманувших ветерана войны Пронина телефонных мошенников арестовали

05.06.2021, 14:46, Новости дня
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Суд в Москве заключил под стражу мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Нефедову.

Напомним, мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой ветерану позвонил мнимый «полицейский», который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей – якобы «для поиска мошенника». Злоумышленники лишили всех сбережений 96-летнего ветерана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чудовищной ситуацией» эту кражу.

4 июня полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против Пронина. В МВД заявили, что работу злоумышленников координировали из-за рубежа.



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