Клишас и Крашенинников против Конституции

Опубликован перечень антиправовых актов, составленный по инициативе Общественного конституционного совета.

Общественный конституционный совет, созданный по инициативе Григория Явлинского после обнародования инициативы об изменении Конституции РФ в феврале 2020 года, опубликовал перечень антиконституционных законов, подготовленный Центром законодательных инициатив партии «Яблоко» во главе с заслуженным юристом РФ Еленой Дубровиной.

Общественный совет отметил, что

«при исторически неизбежном возврате Российской Федерации в конституционное поле… указанные законы должны быть, с учетом мнения экспертов-конституционалистов и широкого общественного обсуждения, подвергнуты основательному пересмотру».

Если говорить прямее, всякая революция (желательно — мирная) провозглашает формулу: «С этого момента все законы применяются только в той части, в которой они не противоречат …» — и далее указывается планка стандарта, которой в этом случае логично считать Конституцию 1993 года, понимаемую как акт прямого действия, в ее первоначальной редакции.

Разговоры о необходимости такой систематизации антиправовых законов на предмет их будущей отмены ведутся юристами давно, но всех пугал объем работы. А Дубровина просто взяла и сделала — на это у нее с помощником ушел примерно месяц работы. В рамку анализа попали законы, принятые с января 2020 года в ходе подготовки поправок к Конституции, включая порядок их одобрения, и последующие законы, принятые «в развитие поправок» вплоть до сегодняшнего дня. Дубровина учла также законопроекты, поступившие на рассмотрение в Государственную думу, судя по ее открытой базе.

Законов о льготах, которые пропаганда обещала россиянам, призывая их голосовать за поправки прошлым летом, с тех пор было принято только семь, зато законов, так или иначе ограничивающих права граждан, на текущий момент принято 56 (из них четыре конституционных), а на рассмотрении находится еще 41 проект. Они не всегда привлекают внимание, так как часто носят ничего не говорящие названия «О внесении изменений в …». Всего такие «изменения» внесены уже в 170 законодательных актов федерального уровня.

Антиправовые законы, принятые до 2020 года, заслуживают отдельного анализа, а в рамку анализа Дубровиной они попали бы лишь в том случае, если в них были внесены дальнейшие ужесточения: так, «закон Димы Яковлева» о запрете на усыновление детей из РФ был распространен еще на ряд стран, граждане которых до сих пор такое право имели.

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Дубровина предложила сформировать в перечне разделы в соответствии с основной тематикой изменений, с этими критериями можно спорить, но со ссылками на статьи Конституции, которым эти законы противоречат, спорить сложно. Наряду с такими ссылками — аргументами и датами принятия законов или поступления проектов — в таблице указываются также их инициаторы, что с точки зрения будущих выборов в Госдуму представляет особый интерес.

Вот самая общая картина того, что получилось по разделам:

Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

К общему перечню Дубровина приложила, в частности, список законов, в которые внесены изменения в связи с поправкой о приоритете Конституции РФ над решениями международных органов и судов — в нем 115 пунктов.

Инициируя процесс внесения поправок к Конституции в прошлом году, президент и депутаты клялись не трогать ее неприкосновенные главы 1 и 2 об основах конституционного строя и правах и свободах человека и гражданина — напрямую их и не тронули, однако законы, принятые «в развитие поправок», массово нарушают в первую очередь именно конституционные права граждан, а также запрет на введение государственной идеологии и др. После внесения поправок в ФКЗ о Конституционном суде рассчитывать на его вмешательство в этот в целом антиконституционный процесс пока не приходится.

Общая картина, возникающая из анализа Дубровиной, свидетельствует о том, что

мы живем уже не в той стране, где как-то действовала Конституция 1993 года.

Процесс трансформации еще далеко не закончен: обратим внимание на проекты и инициативы депутатов, к которым будут прибавляться новые и новые. Репрессивное законодательство игнорирует общие принципы правового государства, исключает из соответствующих составов преступлений признак насилия, вводя, по сути, ответственность за «мыслепреступления», оно крайне запутанно и размыто, а это значит, что правоприменительная практика пойдет по пути еще большего ограничения прав жителей и ужесточения наказаний.

Сообразно заслугам в его создании только что опубликованный документ было бы правильней назвать «перечнем Дубровиной», но, поскольку он будет обновляться и расширяться, я предлагаю называть его пока — вплоть до отмены всего этого законодательного мракобесия в целом — по имени самых ретивых и отмороженных инициаторов (они же доктора юридических наук): «позорным черным списком имени Клишаса и Крашенинникова».

Решение Общественного конституционного комитета опубликовано на сайте «Яблока», там же можно скачать и «черный список», который решено вести и далее в режиме онлайн.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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