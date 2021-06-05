Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Тимати, Дима Билан и другие на премии “МУЗ-ТВ 20/21”

Звезды долго ждали эту премию, так как в прошлом году ее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Так что в этот раз всего было вдвое больше: ярких костюмов, масштабных музыкальных номеров, сенсаций и скандалов.

На красной дорожке и сцене премии смешались разные поколения знаменитостей и музыкальные жанры: на премии присутствовали Филипп Киркоров, Дава, Кристина Орбакайте, Наташа Королева с мамой, Диана Арбенина, группа “Фабрика” и группа “Руки Вверх!”, Наталья Давыдова, Яна Рудковская, Даня Милохин, Моргенштерн, Слава Марлоу, Светлана Лобода, Дима Билан, Нюша и Полина Гагарина, Мария Миногарова, Юля Коваль, Ида Галич, Илья Прусикин, Софья Таюрская, Тимати и многие-многие другие.

Ведущими премии стали Ксения Собчак, которая прилетела на церемонию из Санкт-Петербурга, где проходит Международный экономический форум, Анастасия Ивлеева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев. Сначала звезды вели красную дорожку, которая длилась несколько часов и принесла немало сюрпризов. Например, на ней дебютировали две пары: Тимати и Катерина Сарафова, а также Илья Прусикин и Софья Таюрская. Ольга Бузова появилась перед фотографами и фанатами, как птица Феникс, в золотой клетке, а Филипп Киркоров – под руку с блогером Давой (Давидом Манукяном) и десятком полуголых мужчин с розами в руках. А одна из ведущих, Анастасия Ивлеева, в числе первых приехала на дорожку на эвакуаторе, пошутив таким образом над тем, что ее спорткар регулярно эвакуируют из-за неправильной парковки.

Сергей Лазарев Ксения Собчак Сергей Жуков с семьей Илья Прусикин, Софья Таюрская и Элджей Даня Милохин Дава и Филипп Киркоров Катерина Сафарова и Тимати Илья Прусикин, Софья Таюрская Анастасия Ивлеева и Ольга Бузова Светлана Лобода Илья Прусикин, Софья Таюрская

Полный список победителей премии “МУЗ-ТВ 20/21”:

“Лучшее видео” – MORGENSHTERN & ТИМАТИ “El Problema”

“Прорыв года” – DABRO

“Лучшая коллаборация” – Клава Кока &NILETTO “Краш”

“Лучший альбом” – ARTIK&ASTI

“Лучшая группа” – LITTLE BIG

“Лучшее женское видео” – LOBODA “MOLOKO”

“Лучшее мужское видео” – Егор Крид “Сердцеедка”

“Лучшая песня” – JONY “Комета”

“Лучшая исполнительница” – ZIVERT

“Лучший исполнитель” – Артур Пирожков

“За вклад в развитие музыкальной индустрии” – Илья Лагутенко, солист группы “Мумий Тролль”

“Артист 25-летия” – Дима Билан

“За вклад в развитие нового поколения артистов” – Филипп Киркоров

“Группа 25-летия” – “Руки Вверх!”

Тимати и Моргенштерн Полина Гагарина Филипп Киркоров Илья Лагутенко Дима Билан