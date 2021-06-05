Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Тимати, Дима Билан и другие на премии “МУЗ-ТВ 20/21”
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Звезды долго ждали эту премию, так как в прошлом году ее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Так что в этот раз всего было вдвое больше: ярких костюмов, масштабных музыкальных номеров, сенсаций и скандалов.
На красной дорожке и сцене премии смешались разные поколения знаменитостей и музыкальные жанры: на премии присутствовали Филипп Киркоров, Дава, Кристина Орбакайте, Наташа Королева с мамой, Диана Арбенина, группа “Фабрика” и группа “Руки Вверх!”, Наталья Давыдова, Яна Рудковская, Даня Милохин, Моргенштерн, Слава Марлоу, Светлана Лобода, Дима Билан, Нюша и Полина Гагарина, Мария Миногарова, Юля Коваль, Ида Галич, Илья Прусикин, Софья Таюрская, Тимати и многие-многие другие.
Ведущими премии стали Ксения Собчак, которая прилетела на церемонию из Санкт-Петербурга, где проходит Международный экономический форум, Анастасия Ивлеева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев. Сначала звезды вели красную дорожку, которая длилась несколько часов и принесла немало сюрпризов. Например, на ней дебютировали две пары: Тимати и Катерина Сарафова, а также Илья Прусикин и Софья Таюрская. Ольга Бузова появилась перед фотографами и фанатами, как птица Феникс, в золотой клетке, а Филипп Киркоров – под руку с блогером Давой (Давидом Манукяном) и десятком полуголых мужчин с розами в руках. А одна из ведущих, Анастасия Ивлеева, в числе первых приехала на дорожку на эвакуаторе, пошутив таким образом над тем, что ее спорткар регулярно эвакуируют из-за неправильной парковки.
Сергей ЛазаревКсения СобчакСергей Жуков с семьейИлья Прусикин, Софья Таюрская и ЭлджейДаня МилохинДава и Филипп КиркоровКатерина Сафарова и ТиматиИлья Прусикин, Софья ТаюрскаяАнастасия Ивлеева и Ольга БузоваСветлана ЛободаИлья Прусикин, Софья Таюрская
Полный список победителей премии “МУЗ-ТВ 20/21”:
- “Лучшее видео” – MORGENSHTERN & ТИМАТИ “El Problema”
- “Прорыв года” – DABRO
- “Лучшая коллаборация” – Клава Кока &NILETTO “Краш”
- “Лучший альбом” – ARTIK&ASTI
- “Лучшая группа” – LITTLE BIG
- “Лучшее женское видео” – LOBODA “MOLOKO”
- “Лучшее мужское видео” – Егор Крид “Сердцеедка”
- “Лучшая песня” – JONY “Комета”
- “Лучшая исполнительница” – ZIVERT
- “Лучший исполнитель” – Артур Пирожков
- “За вклад в развитие музыкальной индустрии” – Илья Лагутенко, солист группы “Мумий Тролль”
- “Артист 25-летия” – Дима Билан
- “За вклад в развитие нового поколения артистов” – Филипп Киркоров
- “Группа 25-летия” – “Руки Вверх!”
Тимати и МоргенштернПолина ГагаринаФилипп КиркоровИлья ЛагутенкоДима Билан
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