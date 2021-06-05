 

Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Тимати, Дима Билан и другие на премии “МУЗ-ТВ 20/21”

05.06.2021, 14:18, Разное
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Звезды долго ждали эту премию, так как в прошлом году ее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Так что в этот раз всего было вдвое больше: ярких костюмов, масштабных музыкальных номеров, сенсаций и скандалов.

На красной дорожке и сцене премии смешались разные поколения знаменитостей и музыкальные жанры: на премии присутствовали Филипп Киркоров, Дава, Кристина Орбакайте, Наташа Королева с мамой, Диана Арбенина, группа “Фабрика” и группа “Руки Вверх!”, Наталья Давыдова, Яна Рудковская, Даня Милохин, Моргенштерн, Слава Марлоу, Светлана Лобода, Дима Билан, Нюша и Полина Гагарина, Мария Миногарова, Юля Коваль, Ида Галич, Илья Прусикин, Софья Таюрская, Тимати и многие-многие другие.

Ведущими премии стали Ксения Собчак, которая прилетела на церемонию из Санкт-Петербурга, где проходит Международный экономический форум, Анастасия Ивлеева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев. Сначала звезды вели красную дорожку, которая длилась несколько часов и принесла немало сюрпризов. Например, на ней дебютировали две пары: Тимати и Катерина Сарафова, а также Илья Прусикин и Софья Таюрская. Ольга Бузова появилась перед фотографами и фанатами, как птица Феникс, в золотой клетке, а Филипп Киркоров – под руку с блогером Давой (Давидом Манукяном) и десятком полуголых мужчин с розами в руках. А одна из ведущих, Анастасия Ивлеева, в числе первых приехала на дорожку на эвакуаторе, пошутив таким образом над тем, что ее спорткар регулярно эвакуируют из-за неправильной парковки.

Сергей ЛазаревКсения СобчакСергей Жуков с семьейИлья Прусикин, Софья Таюрская и ЭлджейДаня МилохинДава и Филипп КиркоровКатерина Сафарова и ТиматиИлья Прусикин, Софья ТаюрскаяАнастасия Ивлеева и Ольга БузоваСветлана ЛободаИлья Прусикин, Софья Таюрская

Полный список победителей премии “МУЗ-ТВ 20/21”:

  • “Лучшее видео” –  MORGENSHTERN & ТИМАТИ  “El Problema”
  • “Прорыв года” – DABRO
  • “Лучшая коллаборация” – Клава Кока &NILETTO “Краш”
  • “Лучший альбом” –  ARTIK&ASTI
  • “Лучшая группа” – LITTLE BIG
  • “Лучшее женское видео” – LOBODA “MOLOKO”
  • “Лучшее мужское видео” – Егор Крид “Сердцеедка”
  • “Лучшая песня” – JONY “Комета”
  • “Лучшая исполнительница” –  ZIVERT
  • “Лучший исполнитель” – Артур Пирожков
  • “За вклад в развитие музыкальной индустрии” – Илья Лагутенко, солист группы “Мумий Тролль”
  • “Артист 25-летия” – Дима Билан
  • “За вклад в развитие нового поколения артистов” – Филипп Киркоров
  • “Группа 25-летия” – “Руки Вверх!”

Тимати и МоргенштернПолина ГагаринаФилипп КиркоровИлья ЛагутенкоДима Билан



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