Как носить скинни девушкам невысокого роста, чтобы казаться стройнее и выше

Не стоит из-за своего небольшого роста ограничивать себя в ношении любимой одежды. Сейчас в моде облегающие красивые скинни. Однако они могут визуально уменьшить рост и сделать фигуру менее привлекательной.

Но при грамотном их сочетании с другими предметами гардероба и при выборе оптимальной модели брюк девушки, у которых низкий рост, могут носить такую одежду и выглядеть великолепно.

Выбирать скинни длиной до щиколотки

Обычно мы считаем, что в длинных брюках мы будем выглядеть выше. Однако это не совсем так. Если носить скинни длиной до щиколотки, это поможет визуально сделать ноги длиннее.

Позабыть об обуви на платформе

Девушки, у которых низкий рост, достаточно часто выбирают для себя обувь на платформе, чтобы казаться выше. Однако это достаточно серьезная ошибка.

В сочетании с облегающими брюками платформа будет выглядеть слишком массивно. Стоит выбрать для себя кеды или сандалии на плоском ходу. Такая обувь поможет красиво дополнить образ, а также сделает его более современным.

Носить скинни с высокой посадкой

Высокая посадка брюк всегда визуально добавляет рост. Нужно носить облегающие джинсы с заправленным в них топом или блузой, чтобы ноги выглядели длиннее.

Не выбирать длинные и негабаритные вещи

Не стоит забывать о том, что одежда оверсайз визуально уменьшает рост.

Стоит дополнить свои джинсы скинни более приталенными блузками, заканчивающимися на уровне бедер, не выходя при этом за пределы ягодиц.

Заправить свитер

Это очень хорошая уловка для модных и стильных девушек. Мешковатые и плотные вещи могут делать фигуру более громоздкой.

Чтобы этого не произошло, нужно просто заправить переднюю часть свитера в брюки. Это позволит сделать фигуру привлекательной. Ноги будут казаться намного длиннее.

При ношении толстовки стоит дополнять образ обувью на каблуках

Толстовки являются достаточно широкой одеждой. Чтобы сбалансировать образ и предотвратить визуальное уменьшение роста, стоит дополнять такой наряд обувью на каблуках.

Футболки всегда заправлять в брюки

Чтобы визуально удлинить ноги и тем самым немного увеличить рост, нужно стараться всегда заправлять футболки и рубашки в брюки.

Это позволит создать более привлекательный силуэт с джинсами любого типа.

Подчеркнуть фигуру приталенным жакетом

Приталенные блейзер и кожаная куртка всегда будут лучшим выбором, чтобы дополнить образ, когда вы носите скинни.

Стоит выбирать для себя максимально нейтральные цвета, такие как бежевый, черный или белый. Они подчеркнут силуэт.