 

Избавляемся от целлюлита, сухости и растяжек с помощью скраба, который готовится за 1 минуту: рецепт очень прост

05.06.2021, 14:16, Разное
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Перед пляжным сезоном все дамы стремятся привести свою фигуру в порядок. Одним из эффективных средств, способных помочь в борьбе против целлюлита, сухости и растяжек, является скраб. Рецепт простой. Для изготовления понадобятся ингредиенты, которые можно найти на полке любой кухни.

Солевой скраб для тела

Возьмите одну столовую ложку крупной морской соли, столько же сахара, а также четыре столовые ложки оливкового либо кокосового масла. Сложите все ингредиенты в одну миску и хорошо перемешайте.

Очистите кожу и нанесите полученную смесь на проблемные зоны. Двигаясь по массажным линиям, растирайте скраб около пяти-семи минут по телу. Смойте теплой водой.

Кожу вытрите и нанесите крем с антицеллюлитным эффектом.



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