ГЛОНАСС повышает точность

Спутники нового поколения типа «К2» позволят на порядок повысить точность определения позиций в системе ГЛОНАСС. Первый такой аппарат выведут на орбиту уже до конца текущего года. Остальные – позже.

В результате примерно до 2030 года ГЛОНАСС сможет определять местоположение объектов на поверхности Земли с погрешностью всего-то 10 сантиметров. Сегодня, напомним, она на порядок выше.

Согласно последним сообщениям. Сделанным представителями «Роскосмоса», развитие российской системы глобального позиционирования требует новых крупных инвестиций. В целом, речь идет о разработке перспективной программы до 2050 года, отмечают эксперты. А ближайшая перспектива – уменьшить погрешность с 2,6 метра до 1,3 метра.