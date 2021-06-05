 

ГЛОНАСС повышает точность

05.06.2021, 14:06, Новости дня
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Спутники нового поколения типа «К2» позволят на порядок повысить точность определения позиций в системе ГЛОНАСС. Первый такой аппарат выведут на орбиту уже до конца текущего года. Остальные – позже.

В результате примерно до 2030 года ГЛОНАСС сможет определять местоположение объектов на поверхности Земли с погрешностью всего-то 10 сантиметров. Сегодня, напомним, она на порядок выше.

Согласно последним сообщениям. Сделанным представителями «Роскосмоса», развитие российской системы глобального позиционирования требует новых крупных инвестиций. В целом, речь идет о разработке перспективной программы до 2050 года, отмечают эксперты. А ближайшая перспектива – уменьшить погрешность с 2,6 метра до 1,3 метра.



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