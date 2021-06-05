 

Глава НАСА заинтересовался исследованием визитов НЛО на Землю

05.06.2021, 14:02, Разное
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Новый глава НАСА Билл Нельсон пояснил о своем отношении к исследованиям в области НЛО. Американский чиновник признался, что очень заинтересован в изучении вероятных визитов инопланетян на Землю.
Вместе со сменой президента в Соединенных Штатах новое руководство получило и Национальное управление по исследованию космоса и аэронавтики. Новым главой НАСА стал Билл Нельсон, который уже дал обширное интервью средствам массовой информации. В своей беседе с журналистами чиновник коснулся и темы НЛО, в существование которых, как оказалось, он не склонен верить.

Более того, руководитель НАСА признался, что, вступив на должность, первым делом занялся анализом данных об инопланетянах. На изучение так называемых «летающих тарелок» он потратил порядка месяца своего рабочего времени. Все это он сделал для того, чтобы лучше разобраться в исследуемой теме.

Следует отметить, что мистер Нельсон является ветераном полетов в космос, также ранее он избирался в Сенат США. Несмотря на то, что он скептически относится к заявлениям о якобы посещении Земли некими зелеными человечками, глава НАСА был вынужден уделить им столько сил и внимания. Причиной тому стали все более частые сообщения в СМИ и интернете об опыте пилотов самолетов в наблюдении неопознанных объектов. Причем, как утверждают журналисты и сетевые блогеры, такие случаи становятся все более частыми.

Резюмируя свои умозаключения об НЛО, Нельсон сказал, что пока никто не может ответить на целый ряд вопросов. Так, неизвестно, не были ли неизвестные объекты всего лишь примером оптических феноменов, было ли их происхождение действительно неземным. И в конце концов, доподлинно никто пока не может сказать, считать ли так называемых инопланетян, если это действительно они, врагами для человеческой расы. Пока все описанные в прессе и на ТВ ситуации пристально изучаются и перепроверяются. При этом какой-либо отдельной команды для изучения именно данного вопроса в НАСА нет. Однако, по информации «Слова и дела», все сотрудники ведомства получили рекомендации по своему усмотрению исследовать все получаемые сообщения об внеземных цивилизациях.

Источник: slovodel.com



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