Украина намерена стать центром криптовалюты, построив рядом с АЭС фермы для майнинга

Власти Украины высказали намерения превратить страну в глобальный центр криптовалюты. Для этого в будущем рядом с двумя АЭС планируется построить фермы для майнинга, причем сообщение об этом первыми появились в СМИ США.

Новый план обогащения Украины

С очередной сменой власти на Украине ее экономическое положение не только не улучшилось, но и усугубилось. Постоянный рост цен и падение доходов приводит к недовольству граждан и призывам к очередному «Майдану». Понимая, что необходимо хоть что-то предложить возмущенному обществу, власти страны заявили о грядущем превращении государства в глобальный центр по производству криптовалюты. Интересно, что одними из первых об этом рассказали американские СМИ, по их данным, предприятия для майнинга будут возведены в регионе размещения атомных электростанций. Обозреватели авторитетного издания Foreign Policy при этом не затронули тему безопасности криптоферм в подобных зонах непосредственной близости к АЭС.

Зарубежные миллионы на благо Украины

Готовясь к реализации новой стратегии обогащения государства, официальный Киев лоббирует принятие специального закона «О виртуальных активах». Он легализирует все виды криптовалют и любые операции с их оборотом. По выражению заокеанских аналитиков, при реализации многообещающего плана государство сможет превратиться в «международный центр с благоприятными условиями для самых передовых финансистов». Уже появилась информация о запуске фермы для майнинга биткоинов неподалеку от Запорожской АЭС, которая сейчас считается самой крупной в Европе. Проект возведения нового предприятия утвердили еще в 2020 году, инвестиции в него в размере 700 миллионов долларов внесла частная швейцарская компания H2. Второй аналогичный объект возведут возле Ровенской АЭС, здесь партнерами выступают предприниматели из Новой Зеландии. Необходимость расположения рядом с самыми мощными электростанциями вызвана тем, что добыча криптоденег требует огромного количества электроэнергии.

Украинцы – лидеры по криптовалютам уже сейчас

Для привлечения в майнинг-бизнес Украина предложит низкие налоги и освобождение от НДС, возможно и привлечение физических лиц-инвесторов. Стоит отметить, что, согласно украинским СМИ, именно граждане этой страны лидируют по использованию биткоинов и подобных виртуальных средств. Только за сутки украинцы совершают транзакции на сумму до 200 миллионов долларов США. Все операции обеспечивают порядка сотни компаний, работающих на данный момент. Как новые планы властей отразятся на энергетической независимости страны, и так испытующей проблемы электроснабжения, ни американские, ни национальные эксперты не сообщают.

Источник: inosmi.ru