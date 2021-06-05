Ученый рассказал о неутешительных данных об уровне интеллекта в обществе

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05.06.2021, 14:02, Разное
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Российский ученый Михаил Пирадов пояснил о динамике уровня интеллекта общества. Как оказалось, данные о способностях современного человека являются неутешительными.
Вследствие эволюции планеты человек не только перешел в стадию современного Homo sapiens, но и добился значительных успехов в технологиях. Однако, как оказалось, развитие общества сейчас показывает не самый высокий уровень. Об этом рассказал российский ученый Михаил Пирадов. В рамках Петербургского международного экономического форума директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» огласил результаты последних исследований в данной сфере.

Статистика ученых демонстрирует постоянное падение умственных способностей человеческого общества. Причем такая негативная динамика отмечается ежегодно, превратившись в тенденцию. Михаил Пирадов для убедительности привел данные, показывающие, что у рожденных после 1980 года показатель IQ оказался ниже, чем у рожденных с 1930 по 1980 годы.

Кроме того, эксперт огласил неутешительные перспективы нового поколения, по его предположениям, большая часть населения к достижению 85-летнего возраста рискует столкнуться с сосудистой деменцией либо болезнью Альцгеймера. Для постоянного прогресса человеческой цивилизации необходимо уже сейчас думать о здоровье будущих поколений. При этом главное внимание должно уделяться ментальному развитию, иначе, как пишет «Слово и дело», на Земле могут остаться люди с крепким физическим здоровьем, однако с низким интеллектом и способностями, полностью лишенные каких-либо талантов.

Источник: slovodel.com



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