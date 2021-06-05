 

Путин заявил, что США “идут по пути Советского Союза”

05.06.2021, 14:00, Новости дня
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Говоря о США, Путин заявил о “проблеме империй”, которым “кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, но количество проблем нарастает и наступает момент, когда с ними уже не справиться”.

По словам российского президента, США “уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза”.

Контекст:

Заявления Путина прозвучали на фоне предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом. Саммит президентов США и РФ состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня, сообщали в Кремле. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”. Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси. Замглавы МИД Украины Евгений Енин 28 мая сообщил, что перед саммитом Байден поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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