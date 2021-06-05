 

Экс-заместитель секретаря СНБО Кривонос заявил, что его уволили из Вооруженных сил

05.06.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят: “Нет должностей”. Хотя их достаточно. Понимаю… Команда из Офиса президента”, – написал он.

Кривонос отметил, что был на военной службе в течение 32 лет, более 20 из которых – в войсках специального назначения.

https://www.facebook.com/sgkryvonos/posts/984532879039218

Контекст:

12 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко. После победы Владимира Зеленского на выборах Кривонос остался в СНБО.

29 ноября Зеленский уволил Кривоноса с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Кривонос высказал мнение, что его увольнение инициировал тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, и назвал совет “посмешищем с клоунами”. В СНБО заявили, что вывод Кривоноса из ряда комиссий не связан с политикой.

Впоследствии тогдашний замсекретаря СНБО резко высказывался по поводу действий украинских властей и говорил, что окружение Зеленского создало вокруг президента информационную капсулу.

После того как Кривонос раскритиковал слова президента о массовой мобилизации в случае новой агрессии со стороны России, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что его необходимо уволить.

29 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Кривоноса из СНБО и его направлении в распоряжение Министерства обороны.

В Офисе президента позже объяснили увольнение Кривоноса тем, что тот “не работал в команде” и “делал громкие политические заявления”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Стало известно о новом осложнении после коронавируса

04.08 / Трусова раскрыла причину перехода от Тутберидзе к Плющенко

15.07 / Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата

12.10 / Минздрав оценили ситуацию с койками для «тяжелых» пациентов с COVID в Саратове

23.05 / Semana – Болсонару получил штраф за нарушение карантинных мер

04.04 / Перечислены популярные у россиян объекты коллекционирования

09.03 / В РФ выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

17.10 / Штайнмайер ушел на карантин, COVID-19 подтвердили у его телохранителя

15.03 / Гармаш: Цель РФ – уменьшить население ОРДЛО, уничтожив иждивенцев и убрав нелояльных. Тогда Донбасс превратится в российскую военную базу

16.11 / Путин обсудил с Нетаньяху поставки российской вакцины в Израиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика