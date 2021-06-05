Экс-заместитель секретаря СНБО Кривонос заявил, что его уволили из Вооруженных сил

“Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят: “Нет должностей”. Хотя их достаточно. Понимаю… Команда из Офиса президента”, – написал он.

Кривонос отметил, что был на военной службе в течение 32 лет, более 20 из которых – в войсках специального назначения.

https://www.facebook.com/sgkryvonos/posts/984532879039218

Контекст:

12 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко. После победы Владимира Зеленского на выборах Кривонос остался в СНБО.

29 ноября Зеленский уволил Кривоноса с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Кривонос высказал мнение, что его увольнение инициировал тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, и назвал совет “посмешищем с клоунами”. В СНБО заявили, что вывод Кривоноса из ряда комиссий не связан с политикой.

Впоследствии тогдашний замсекретаря СНБО резко высказывался по поводу действий украинских властей и говорил, что окружение Зеленского создало вокруг президента информационную капсулу.

После того как Кривонос раскритиковал слова президента о массовой мобилизации в случае новой агрессии со стороны России, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что его необходимо уволить.

29 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Кривоноса из СНБО и его направлении в распоряжение Министерства обороны.

В Офисе президента позже объяснили увольнение Кривоноса тем, что тот “не работал в команде” и “делал громкие политические заявления”.

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