Переплыли Ворсклу, чтобы отдохнуть в Одессе. Украинские пограничники задержали двух россиян

“5 июня, пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашевка, недалеко от границы задержал двух граждан РФ. Мужчины 1980 и 1982 рождения, незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворсклу”, – говорится в сообщении.

При себе у задержанных были рюкзак с личными вещами и водительские удостоверения.

“Россияне рассказали правоохранителям, что намеревались добраться Одессу, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Выбрали незаконный путь в связи с действием карантинных ограничений”, – сообщили в ГПСУ.

Пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году был запрещен въезд в Украину на три года из-за нарушений украинского законодательства.

“Тогда россиянин в аэропорту Жуляны устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины, совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд”, – говорится в сообщении.

Сейчас мужчины задержаны. За незаконное пересечение границы им грозит административное наказание.

Кроме этого, им запретили въезд в Украину на пять и 10 лет.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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