Мнение: Уголок капитализма в СССР

В былые времена, когда американцы не вздыхали ещё грустно при слове «свобода», США были страной удивительных социальных экспериментов. Здоровая капиталистическая страна позволяла любому желающему огородить себе участок побольше, пригласить туда единомышленников и жить там практически по любым правилам.

Идеалисты со всего мира пользовались американской свободой, чтобы на деле проверить работоспособность коммунизма. Цитирую из статьи про историю коммунистических учений:

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_коммунистических_учений

Самим Кабе сделан был опыт практического осуществления его идей в США, для чего в 1847 г. он купил миллион акров земли в Техасе и организовал переселение туда французских рабочих. После целого ряда неудач на месте предположенной колонии, эмигранты поселились в Новом Орлеане, куда к ним приехал Кабе, организовавший из 280 человек новую колонию в Нову (штат Иллинойс). Благодаря усиленному труду поселенцев, дела икарийской общины шли хорошо и до 1855 года население её увеличивалось, достигнув цифры 500 членов. Но в этом году обнаружились раздоры и недовольство против Кабе, присвоившего себе диктаторскую власть. Он был арестован и выслан из колонии, после чего 200 человек последовали за ним в Сент-Луис (штат Миссури), где было основано новое общежитие, лишь ненадолго пережившее его основателя. Между тем оставшиеся в Нову икарийцы, переселившись в Айову, устроили здесь новую земледельческую колонию, на республикански-коммунистических основаниях. Землер, посетивший её в 1879 году, рассказывает о проявлявшемся тогда в молодом поколении стремлении к подушному разделу.

Независимо от Кабе, в 1820-1840 годах в Америке возникает целый ряд других коммунистических общин, преимущественно религиозного характера. Наибольшего благосостояния достигло в штате Айова аманское общество, составившееся из переселившихся в 1842 году немцев, объединённых религиозным фанатизмом. Там до 1600 человек занимало и обрабатывало около 30 тысяч акров, проводя в жизнь строгие принципы аскетического коммунизма.

Тем же характером отличаются общины перфекционистов или библейских коммунистов (их основатель — Джон Нойес), отрёкшихся от подданства Соединённым Штатам, отвергших собственность и брак и установивших равенство полов; затем община зоарских сепаратистов (штат Огайо), «экономия» гармонистов (последователи Георга Раппа) и многие другие.

Общая черта всех американских коммунистических опытов — их крайняя недолговечность и религиозный фанатизм их основателей; некоторые, кроме того, отличались особенно последовательным проведением коммунистических принципов, применявшихся не только к собственности, но и к браку.

Жаль, что люди не учатся на чужих ошибках. Если бы Карл Маркс имел открытый ум, он отказался бы от своих разрушительных идей — в его эпоху было поставили уже достаточно опытов, чтобы доказать крайнюю неэффективность этого типа общественного устройства. К сожалению, Карл Маркс проигнорировал неудобные факты, а современные немцы, в свою очередь, проигнорировали провал учения Карла Маркса. В опросе на немецком телевидении герр Маркс занял третье место в списке величайших представителей германской нации:

https://www.newsru.com/religy/09dec2003/martin.html

Впрочем, мы с вами всё это уже обсуждали, и пришли к выводу, что коммуны могут существовать только в том случае, когда они намертво сцементированы религией, то есть когда большая часть коммунаров является глубоко верующей. Таковы, например, коммуны гуттеритов в современных США или, если угодно, первые советские коммуны, открывавшиеся в 1920-х и 1930-х годах.

Сегодня мне интересно другое. Возможно ли было поставить капиталистический эксперимент в СССР?

Я не говорю сейчас про НЭП — он был всего лишь временным возвратом к «старым временам», стандартной коррекцией на бирже перед продолжением падения. В ленинские и сталинские времена любая самодеятельность жила только «вопреки», пока власть кошмарила других своих врагов. Однако после 1953 года СССР стал уже нормальным государством, правители которого заботились о нуждах советского народа больше, нежели о прочности своёго трона. Сейчас мы понимаем, что и Хрущёв, и Брежнев допустили много ошибок, однако у нас есть и причины сказать этим политикам спасибо. Хрущёв остановил страшные жернова голода и репрессий, Брежнев улучшил жизнь народа до уровня, значительно превысившего 1913 год. Ни тот, ни другой не смогли повторить чудо Дэна Сяопина, однако, с другой стороны, история показывает, что поздний СССР и катастрофа 1992 года — ещё далеко не худший сценарий из возможных.

Так вот, можно ли было поставить капиталистический эксперимент при Хрущёве или при Брежневе, где-нибудь в период с 1960 по 1980 год?

В СССР были так называемые «закрытые города», въезд в которые был ограничен, и которые занимались разными стратегически важными вещами наподобие обслуживания АЭС или создания ракетного оружия. Возможно, стоило бы создать ради эксперимента и закрытый город с рыночной экономикой.

Выделить ровную территорию где-нибудь под Омском, огородить колючей проволокой, провести в будущий город железнодорожную ветку, снабдить горожан кирпичом и прочими материалами. Набрать добровольцев из числа проверенных коммунистов, и запустить внутри рыночную экономику: магазины, кафе, парикмахерские, небольшие производства и лаборатории. На выходе поставить учёт — сколько город потребляет ресурсов, сколько отдаёт стране, в какую сторону направлен поток миграции.

Как знать: возможно, оказалось бы, что капиталистический способ производства эффективнее, при этом пролетариат предпочитает, чтобы его эксплуатировало не государство, а какой-нибудь конкретный, кровно заинтересованный в рабочих руках пролетариата капиталист.