 

Коломойского и Порошенко решили внести в реестр олигархов Украины

05.06.2021, 13:50, Новости дня
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Бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Украины Петр Порошенко подпадают под критерии, по которым могут быть включены в реестр олигархов после утверждения законопроекта о деолигархизации, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська.

Малюська заявил, что «если твой бизнес-партнер является чиновником, например народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь», а «партнеры господина Коломойского официальные в Верховной раде есть и не один», потому он «точно попадает», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина».

По словам министра, партия «Европейская солидарность» тоже осознает, что их лидер (Петр Порошенко) тоже автоматически попадает в реестр, потому что соответствует всем критериям».

Малюська пояснил, что законопроект готовился не под отдельного человека, а под олигархическую систему.

«Последствия (закона) простые. Их озвучил президент (Украины Владимир Зеленский): если вы не хотите попасть в реестр, избавьтесь от влияния на политическую жизнь. Пожалуйста, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике», – заключил он.

Ранее Зеленский внес в Раду «Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Такой статус приобретут представители крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Зеленский объявил поход на олигархов.



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