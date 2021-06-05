 

Речной теплоход затонул в Самаре

05.06.2021, 13:50, Новости дня
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При буксировке земснаряда утонул речной теплоход «Барракуда» в Волге возле острова Поджабный, спасена команда из четырех человек, погибших и пострадавших нет. Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку.

«Поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волга в районе острова Поджабный возле Самары. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории реки Волга к месту направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Самарской области. На движение судов данное происшествие не влияет», – говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По данным СК, судно «Барракуда» производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе буксировки произошло затопление всех объектов.

«Команда из четырех человек спасена, пострадавших нет», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ и сотрудники УТ МВД РФ по ПФО, проводится доследственная проверка.

Напомним, 10 июля 2011 года двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул во время грозы на Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана.

Из находившихся на борту 208 человек спасти удалось лишь 79, в том числе 10 из 40 детей и подростков. Были найдены тела 122 погибших. Среди пострадавших и погибших были жители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областей, а также Белоруссии.



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