Рогозин назвал Землю «космическим кораблем»

Все жители Земли – космонавты, а планета – космический корабль, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21.

Рогозин заявил, что «земля – это, по сути дела, космический корабль», и все люди на ней – космонавты, передает РИА «Новости».

«Хотите вы это или нет, вы все представители колонии человечества, которая летит, как корабль, вокруг Солнца (…) Мы вот сейчас сидим – а мы не сидим на самом деле, а летим», – добавил он.

«Чем мы (Роскосмос) отличаемся от других госкорпораций? Мы занимаемся тем, чтобы мы правильно прилетели», – отметил он.

Рогозин также выразил уверенность, что «русский Илон Маск» уже родился, он «в школе учится или в детском садике».

«Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится», – добавил глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс.