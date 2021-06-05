 

Путин указал на стремление США подтолкнуть страны к отказу от доллара

05.06.2021, 13:40, Разное
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По мнению главы России, здесь необходимы предсказуемость, надежность и стабильность валюты. Однако доллару колоссальный ущерб наносит поведение США, не ценящих свою национальную валюту, которая для всего мира является резервной. При этом, по словам Путина, Вашингтон использует ее для конкурентной борьбы, поэтому некоторые страны уже отказываются от расчетов в долларах.

В связи с этим, велика вероятность перехода на оплату газа государствами их национальной валютой. На нефтяном рынке подобное развитие событий станет катастрофой для доллара.

Президент отметил, что российские нефтяники пока предпочитают расчеты в долларах. По его словам, нефть — биржевой товар, а потому, больше привязана к американской валюте. Однако газ не является биржевым товаром. Поэтому Москва рассматривает возможность расчета с партнёрами в том числе в национальных валютах. Кроме того, для России вполне приемлемы расчеты по газу в евро.

Однако возможный отказ нефтяников от использования доллара нанесет сильнейший удар по нему как по резервной валюте. Путин подчеркнул, что Кремль не хочет использовать это в качестве рычага давления на международной политической арене. Однако логика развития мировой экономики, как отметил президент, говорит о необходимости разнообразия валют в резерве для безопасности.



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