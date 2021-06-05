А кому собирали-то? – Личное мнение

Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске. Теперь по решению суда он может продать долю сына в квартире покойной певицы. Это — треть от 24 миллионов рублей.



Фото: Соцсети

Две трети принадлежат родителям Жанны.

А я вот о чём задумалась: почему и на каком, собственно, основании был организован сбор денег на лечение Жанны Фриске?

Тот сбор открыл Андрюшка Малахов. «Русфонд» принял участие. А кому собирали-то?

Женщине, у которой в собственности — элитная квартира в Москве? Какая ещё недвижимость была у Жанны? Может, дом ещё был? Родители Жанны где сейчас живут? В особняке в Подмосковье, я правильно понимаю?

Нет, Жанночка конечно, была очень приятной женщиной: не злая, без звёздной болезни, не хамка.

Но при этом она была ещё и очень обеспеченной женщиной.

И сама Фриске, и её родственники могли подсуетиться и продать некоторые свои объекты недвижимости. Не последнее ведь продавали бы.

Да даже если и последнее!

Простые люди же продают последнее, чтобы вылечить близких. Продают квартиры, оставаясь на улице, — лишь бы дать дорогому человеку шанс на выздоровление.

А тут мы всей страной, по зову Андрюшки Малахова, собирали миллионы на лечение женщины, у которой на то было достаточно денег.

То ли мы — неумные, то ли те, кто эти деньги принял — люди, что-то попутавшие, то ли — комбинация первого и второго.

А Малахов зачем сбор открывал? Рейтинги поднимал?

Я считаю, что родственники Фриске должны вернуть не только деньги, не потраченные на лечение Жанны, но и деньги потраченные.

Пусть продают недвижимость и возвращают деньги в фонд. Больных детей у нас много, и их родителям, в отличие от родственников Фриске, продать нечего, кроме единственной и последней «двушки» в провинции стоимостью в 2 миллиона рублей.

Согласны? Почему?

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