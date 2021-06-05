Мнение: Альтернативная история Ромула и Рема, или Прото-хрен в конопляном поле

Плутарх, излагая в "Сравнительных жизнеописаниях" каноническую версию биографии Ромула, приводит также несколько других мифов об основании Города. Среди них особенно поразительна эта:

«Царю аль­ба­нов Тар­хе­тию, чело­ве­ку до край­но­сти пороч­но­му и жесто­ко­му, было уди­ви­тель­ное виде­ние: из оча­га в его доме вос­стал муж­ской член и не исче­зал мно­го дней под­ряд. В Этру­рии есть про­ри­ца­ли­ще Тефий, откуда Тар­хе­тию доста­ви­ли про­ри­ца­ние, гла­ся­щее, чтобы он соче­тал с виде­ни­ем девуш­ку: она-де родит сына, кото­рый стя­жа­ет гром­кую сла­ву и будет отли­чать­ся доб­ле­стью, силою и удач­ли­во­стью.

Тар­хе­тий поведал об этом одной из сво­их доче­рей и велел ей испол­нить наказ ора­ку­ла, но она, гну­ша­ясь тако­го сои­тия, посла­ла вме­сто себя слу­жан­ку. Раз­гне­ван­ный Тар­хе­тий запер обе­их в тюрь­му и осудил на смерть, но во сне ему яви­лась Веста и запре­ти­ла каз­нить деву­шек; тогда царь измыс­лил вот какую хит­рость: он дал узни­цам ткац­кий ста­нок и обе­щал, что, когда они закон­чат работу, то смо­гут вый­ти замуж, но все, что они успе­ва­ли соткать за день, дру­гие жен­щи­ны, по рас­по­ря­же­нию Тар­хе­тия, ночью рас­пус­ка­ли.

Рабы­ня роди­ла двой­ню, и Тар­хе­тий отдал мла­ден­цев неко­е­му Тера­тию, чтобы тот их убил. Тера­тий, одна­ко, оста­вил детей на бере­гу реки, и туда к ним ста­ла ходить вол­чи­ца и кор­ми­ла их сво­им моло­ком, при­ле­та­ли все­воз­мож­ные пти­цы, при­но­ся ново­рож­ден­ным в клю­вах кусоч­ки пищи, — до тех пор, пока их не заме­тил какой-то пас­тух. Он был чрез­вы­чай­но изум­лен, но все же решил­ся подой­ти и унес детей.

Так они были спа­се­ны, а воз­му­жав, напа­ли на Тар­хе­тия и одо­ле­ли его. Эту повесть при­во­дит некий Про­ма­фи­он в сво­ей "Исто­рии Ита­лии"».

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Академик Рыбаков в своем труде «Язычество Древней Руси» пишет об этом царе, как об рудименте древнего индоевропейского божества плодородия (поэтому в истории есть очаг и фаллос).

…Горшок, как символ блага, сытости, восходит, по всей вероятности, к весьма древним временам, примерно к земледельческомy неолиту, когда впервые появляется земледелие и глиняная посуда. В первой книге "Язычества" мне уже приходилось сопоставлять Аполлона Таргелия с мифологическим предком праславян-сколотов – Таргитаем. В данной связи культ Аполлона Таргелия должен заинтересовать нас своей формой и реквизитом. Празднества Аполлона Таргелия проводились в греческих землях в конце мая – начале июня и были посвящены первым плодам. Празднество Таргелий дало свое имя месяцу Таргелиону и было посвящено Аполлону, как богу солнечного лета и жатвы. Географически Таргелии охватывали как европейскую Грецию, так и Ионию в Малой Азии.( Лосев А. Ф. Античная мифология…, с. 425. ) Аполлону в эти дни приносили человеческие жертвы: двоих, назначенных в жертву, сжигали, а пепел бросали в море. "Самое слово Таргелиос, – пишет А. Ф. Лосев, – по Гесихию обозначает "горшок со священным варевом"… Кратес у Атенея (III 114а) свидетельствует, что "thargelos – это свежевыпеченный хлеб из первого помола. Таким образом плодородие выдвигается на этих праздниках на первое место".(Лосев А. Ф. Античная мифология… )

Неполная ясность этимологии названия праздника Таргелий даже для античных авторов говорит о глубокой древности как самого обряда, так и его обязательного реквизита – горшка с варевом из первых плодов или хлеба из первых зерен.

О глубокой индоевропейской древности говорит и широкая распространенность имен мифологических персонажей, сходных с эпитетом Аполлона Таргелия. В русском фольклоре уцелели фрагменты мифа об этом первопредке; это неясный уже образ старца-богатыря Тарха Тараховича, живущего во дворце на высокой Сиянской горе и враждующего с Бабой-Ягой. Баба-Яга здесь не северного облика (лесная избушка на курьих ножках), а южного, степного: она воюет с пастухами быков верхом на коне во главе женского конного войска или же летая в ступе.

Географически сказочного царя Тарха Тараховича следует приурочить к южной полосе славянского мира (пшеничные поля, степные пастбища, соседство с девичьим войском сарматского облика); хронологически – примерно к первому тысячелетию до нашей эры. Все это позволяет считать сказки с участием слепого "деда" Тарха Тараховича отголоском праславянского мифа о родоначальнике Таргитае, сыне Зевса от брака с дочерью Днепра.

Исследователи-иранисты сопоставляют "скифского" (Геродот оговорил, что эллины ошибочно причисляли сколотов к скифам) Таргитая с иранским Траетаоной (Феридуном), мифическим родоначальником персидских царей и индийским Траитаной, которые, согласно мифам, боролись с трехглавым драконом и освобождали женщин и стада быков.

К этим хорошо известным индо-иранским параллелям следует добавить упомянутого выше сына Зевса Аполлона Таргелия (тоже побеждавшего змея – Пифона) и ряд других индоевропейских божеств и мифических героев со сходными именами. Прежде всего следует назвать хетто-лувийского бога грозы Тарху Тархунта. (На этой же малоазийской территории в Лидии у Зевса был эпитет tarhuenos; очевидно, связанный с хеттским Tarhu-Tarhunt ("Могущественный"). ) Нельзя миновать и древнеармянского бога плодородия и растительности Тарку Тургу и осетинского бога плодородия Таранджелоза и галльского громовержца и победителя змея Тараниса, сопоставляемого с Юпитером. Трудно сказать, следует ли включать в этот ряд скандинавского Тора, но черты сходства несомненны.

Самым западным следом этого индоевропейского мифологического персонажа можно считать италийского царя Тархетия, деда основателей Рима – Ромула и Рема. Миф о Тархетии известен был Плутарху, но уже в фрагментарном виде и более не упоминался. Царствовал Тархетий в Альбе-Лонге и считался, очевидно, потомком Энея, т. е. в конечном счете – Зевса. Его отношение к божествам грозы и плодородия неясно, но в очаге его дома оказался волшебный фаллос, от которого по этой версии и произошли римские близнецы, вскормленные волчицей. (К чудесному рождению Ромула и Рема по этому мифу причастны этрусские прорицатели. В Этрурии мифическим родоначальником царской династии был Тарквиний, который, возможно, тоже должен быть рассмотрен в связи с архаичными божествами плодородия, являвшимися одновременно и предками народа и царей.)

В итоге мы получаем значительный список имен и эпитетов мифических персонажей, божеств плодородия (неба-грозы) или героев-родоначальников, который охватывает почти целиком древнейшую территорию индоевропейцев:

Тархунт, Гарху – хетты

Тарку – армяне

Таргелий – греки на Балканах и в Малой Азии

Таргиенос – греки в Лидии (эпитет Зевса)

Тархетий – италики

Таргитай – славяне ("сколоты")

Траитана – индо-арийцы (в ведах)

Траетаона – иранцы (арии)

Таранджелос – иранцы (осетины)

Таранис – кельты (двойник Юпитера)

Как видим, перечень архаичных мифологических персонажей, связанных с "Таргелосом", горшком для первых плодов, достаточно широк и уходит на большую хронологическую глубину индоевропейского общения народов Балкан, Подунавья, Причерноморья и Малой Азии. И, разумеется, не божества были названы по горшку, а горшок-таргелос получил название по имени бога-подателя благ, бога неба и грозы, бога растительности и плодородия, которому посвящались первые плоды земли и устраивались "таргелии".

Древнейшей формой следует считать "Tarhu", имя хеттского бога. У Аполлона Таргелия его эпитет был связан с празднествами в честь древнего верховного божества, имя которого у греков классической поры давно уже было вытеснено другим и забыто. Однако этимологическая связь наименования обряда в честь этого архаичного бога с сосудом для приготовления первых плодов урожая, отмеченная греческими авторами, позволяет нам начать поиск в конкретном археологическом материале таких керамических форм, которые могли бы отвечать идее празднеств в честь подателя первых плодов. Поиск следует начинать с земледельческого неолита и энеолита, когда все указанные в перечне почитатели божеств типа Тарху занимали большое и вместе с тем компактное пространство на Дунае, на Балканах, в Правобережье Днепра и в Анатолии, когда предки индоиранцев находились еще на месте трипольской археологической культуры между Карпатами и Днепром. (отсюда).

Как относится к версии Рыбакова современная наука — я, увы, не знаю.