 

Мнение: Гримасы справедливости

05.06.2021, 13:28, Разное
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Экипаж ДПС в составе которого находился старший лейтенант Александр Гусев бдительно зафиксировали нарушение ПДД в виде неправильной тонировки автомобиля «Тойота» и решительно отправились в погоню за нарушителем правил тонировки.

Водителя «Тойоты» задержали. Один пассажир спокойно вел съемки. Второго пассажира, как и водителя тоже задержали. Но «во время исполнения загиба руки» старший лейтенант Гусев «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета» (цитаты из рапорта). И убил задержанного выстрелом в затылок.

По поручению главы СК офицера ДПС, ликвидировавшего 19-летнего задержанного, отпустили из СИЗО.

Андрей Боровиков из Архангельска репостнул клип группы Rammstein и получил 2,5 года колонии.

Если и в Архангельске и Новосибирске все законно и справедливо, то справедливость в стране какая- то чересчур уродливая.

Так или не так?

На снимке: Андрей Боровиков, получивший 2,5 года колонии за репост, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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