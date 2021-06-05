 

Суд в Новосибирске отправил в СИЗО попутчика Векила Абдуллаева, застреленного сотрудником ДПС

05.06.2021, 13:22, Разное
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Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, попутчика 19-летнего Векила Абдуллаева, который погиб после случайного выстрела сотрудника ДПС. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет «Тайга. Инфо», Исмаилов — брат погибшего Абдуллаева.Мужчине вменяют применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и оскорбление полицейского (ст. 319 УК).

ОБНОВЛЕНИЕ

12:40 Суд арестовал второго попутчика Векила Абдуллаева, который погиб после задержания инспектором ДПС. Второго фигуранта дела зовут Руслан Курбанов, ему вменяют те же статьи, что и Исмаилову

Инцидент произошел 28 мая близ поселка Мокшино. Сотрудник ДПС сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности, но этому начал препятствовать его 19-летний знакомый. Силовик нанес молодому человеку удары руками и ногами. После этого полицейский достал из кобуры пистолет системы «ПМ», направил его на потерпевшего и случайно нажал на спусковой крючок. Впоследствии молодой человек скончался в больнице.

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Самого полицейского сначала арестовали, однако позже следователь заменил ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Источник: Новая газета



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