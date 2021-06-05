Солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская впервые вышли в свет как пара

Вчера вечером в Москве прошла первая за два года премия в области популярной музыки “МУЗ-ТВ 20/21. Начало света”. Несмотря на то что в Санкт-Петербурге сейчас проходит ПМЭФ и многие звезды решили принять участие в пленарных заседаниях, немало селебрити все же вернулись в столицу, чтобы пройтись по красной ковровой дорожки.

Одни из главных ньюсмейкеров этой недели – солисты группы Little Big, которая в прошлом году не смогла поехать на “Евровидение”, 36-летний Илья Прусикин и 30-летняя Софья Таюрская из группы Little Big – появились на дорожке вместе и как коллеги, и как пара. На днях артисты подтвердили, что встречаются, и вчера не скрывали своих чувств, целуясь прямо перед фотографами.

Ярко-красные костюмы Ильи и Софьи сочетались не только между собой, но и с красной ковровой дорожкой: на премию Ильич пришел в брюках клеш и пиджаке на голое тело, а Софья – в пышном платье-бюстье и полупрозрачных перчатках до локтя.

Напомним, в августе 2019 года Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Ильич) объявили о разводе после четырех лет брака. А в марте этого года Ирина рассказала в интервью Ксении Собчак, что их отношения просто не пережили длительные расставания.

Илья Прусикин и Софья Таюрская Илья Прусикин и Софья Таюрская

С тех пор в сети начали ходить слухи, что настоящей причиной их развода стала солистка Little Big Софья Таюрская – якобы они начали встречаться за спиной у его жены. Три месяца артисты отрицали все подобные предположения, однако сегодня Таюрская решила признать, что у нее и Ильи роман. Об этом Софья рассказала в новом интервью Ксении Собчак, которое вышло на YouTube-канале ведущей в понедельник утром.

Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения 7 лет, я как бы, простите, не какая-то женщина, которая сидела и думала: “Надо увести мужика”. У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт. Но все было честно, – рассказала она Ксении.

А парой дней позже Илья Прусикин опубликовал первое после выхода громкого интервью селфи со своей напарницей. В подписи к снимку лидер группы Little Big иронично обратился к подписчикам:

In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?

Илья Прусикин, Софья Таюрская и Элджей

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Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv)