Тимати и победительница “Холостяка” Катерина Сафарова впервые вместе вышли в свет

Минувшая церемония “МУЗ-ТВ 20/21. Начало света” запомнится не только большим количеством скандалов, но и чередой “парных” выходов. Помимо дебютного появления солистов Little Big Софьи Таюрской и Ильи Прусикина в качестве пары на дорожке зрители и фотографы наблюдали первый выход 37-летнего Тимати и победительницы реалити-шоу “Холостяк” Катерины Сафаровой.

На красной дорожке они оба появились в черном: он – в традиционном черном кожаном пиджаке, брюках и рубашке в тон, она – в мини-платье с глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. И хотя многие интернет-пользователи сомневаются, что их отношения реальны, а не выдуманы ради шоу, Тимати и Катерина провели весь вечер рядом друг с другом.

Катерина Сафарова и Тимати

Напомним, победительницей восьмого сезона российской адаптации реалити-шоу “Холостяк” стала модель из Барселоны Катерина Сафарова, которая пришла в шоу позже остальных участниц. В финальном эпизоде модель опередила свою соперницу Алису Грабову и получила от рэпера не только красную розу, но и кольцо c бриллиантом огранки эмералд американского ювелирного бренда Jacob & Co с бриллиантами в 7,7 карат.

О 22-летней Катерине Сафаровой известно немного, но, пожалуй, самое интересное: в прошлом году она встречалась с бразильским футболистом Неймаром. Также у нее есть контракт с сингапурским модельным агентством NU Models, но последнее время она жила в Барселоне. Она стала известна после того, как приняла участие в испанском реалити-шоу “Остров искушений”. Как отмечали год назад поклонники Неймара, Катерина имеет сильное внешнее сходство с его бывшей, Бруной Маркезини, с которой он встречался с 2012-го и расставался три раза прежде чем в четвертый окончательно не разорвал отношения. Но до начала проекта “Холостяк” Екатерина и Неймар расстались.

Катерина Сафарова и Тимати