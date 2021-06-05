Как аккуратно очистить замшевую обувь домашними средствами. Удаляем потертости, пятна грязи, соли или масла

Замша является красивым материалом, однако достаточно легко пачкается. Испачкать ее может даже простая вода. Есть некоторые простые, но при этом действенные способы, как можно эффективно очистить замшевую обувь и вернуть ей красивый внешний вид. Вот несколько советов по уходу за такой обувью.

Инструменты для чистки замши

Для чистки лучше всего использовать специальную щетку для замши. Если же ее нет, то хорошим инструментом может стать старая зубная щетка или махровое полотенце.

Для удаления потертостей или же твердых загрязнений с поверхности обуви можно использовать ластики. В крайнем случае можно применять мелкозернистую наждачную бумагу.

Сода, уксус, овсяные хлопья и изопропиловый спирт могут стать хорошими средствами для очистки. Однако, применяя то или иное средство, нужно проверять его на небольшой скрытой части обуви, чтобы убедиться в том, что оно не приведет к повреждениям замши.

Предостережение

Прежде чем что-то делать со своей обувью, нужно внимательно читать инструкцию, указанную на этикетке по уходу. Не стоит выполнять никаких действий по чистке, которые не рекомендуются.

Замшевую обувь не стоит стирать в стиральной машине или сушить в сушилке, так как это может привести к ее повреждению.

Удаление потертостей и загрязнений

Если есть налипшая грязь, нужно дать ей полностью высохнуть перед проведением процедуры очистки обуви, а затем руками убрать куски грязи.

Затем при помощи щетки или других приспособлений для чистки нужно осторожно пройтись по ворсу, а затем против него, чтобы удалить как можно больше загрязнений. Не стоит спешить и совершать грубые движения, так как это может привести к тому, что грязь еще глубже проникнет в волокна. Нужно проводить очистку, пока не исчезнет загрязнение.

Если во время чистки приподнялся ворс, то можно убрать его при помощи шпателя или же кредитной карты. Если же ворс все равно приподнимается, то нужно увлажнить его паром из кастрюли или чайника. Также для этого можно использовать отпариватель для одежды или же утюг. Нужно держать обувь на высоте примерно 12-15 см и не допускать образования капель на поверхности обуви.

После проведения обработки нужно промокнуть замшу бумажными полотенцами и попробовать восстановить потертые части, нанеся специальное красящее средство, подходящее по цвету. Нужно положить обувь в сухое прохладное место и дать ей хорошо высохнуть. Не стоит класть под прямые солнечные лучи. Это проведет к тому, что обувь испортится.

После полного высыхания нужно расчесать замшу. Затем при помощи ластика стереть те пятна, которые остались. Если же все предыдущие действия оказались неэффективными, необходимо нанести на загрязнение белый уксус мягкой тряпкой и промокнуть насухо. Дать высохнуть, а затем снова пригладить замшу.

Удаление пятен от воды и дождя

Если пятно еще свежее и вода не высохла, то нужно нанести несколько слоев бумажных салфеток и впитать ими воду. Нужно менять салфетки, пока влага полностью не впитается. Затем протереть пятна мелкой наждачной бумагой.

Обработать обувь над паром из чайника или кастрюли. После этого промокнуть сухими полотенцами и осторожно пригладить замшу. Когда все будет готово, нужно нанести краску на поверхность обуви, чтобы замаскировать все потертости. Кроме того, чтобы снова не появлялись разводы от воды, можно воспользоваться специальным водоотталкивающим спреем.

Удаление масла и жира

Это самые трудные для удаления пятна с замши. Если пятно все еще свежее и влажное, то можно нанести на него большое количество кукурузного крахмала. В качестве альтернативы можно использовать овсяные хлопья. Затем при помощи махрового полотенца произвести круговые движения.

Оставить кукурузный крахмал или овсяные хлопья на всю ночь, а утром просто смахнуть их с волокон замши. Если жирное пятно все же осталось, то нужно осторожно нанести на него небольшое количество уксуса при помощи зубной щетки и дать полностью высохнуть, а затем пройтись щеткой, но только в одну сторону.

Если пятно все еще осталось, то стоит использовать метод отпаривания. Для этого нужно подержать обувь над паром в течение нескольких минут, однако предварительно на загрязненную область нанести мыльную воду при помощи щетки. Дать полностью высохнуть.

Удаление солевых пятен

Прежде всего, нужно постараться убрать как можно больше соли при помощи щетки для замши. Затем мягкой тканью осторожно втереть небольшое количество белого уксуса в поверхность обуви, где осталась соль, а затем снова промокнуть и дать полностью высохнуть

Осторожно пригладить замшу. Если же соли слишком много, то может потребоваться повторное проведение процедуры.

Удаление восковых или липких пятен

Нужно убедиться в том, что обувь полностью высохла, а затем поместить ее в морозильную камеру как минимум на 3 часа. При помощи жесткого пластикового шпателя, кредитной карты или пластиковой гребенки нужно постараться соскрести как можно больше воска или другого липкого вещества. Затем просто пригладить замшу при помощи махрового полотенца или зубной щетки.

Если после воска осталось жирное пятно, то можно очистить его нашатырным спиртом, разведенным водой в пропорции 1:5 или же воспользоваться уксусом.

Удаление пятен крови

Нужно промокнуть пятна крови полотенцем или ватным тампоном, смоченным в перекиси водорода. Как только большая часть загрязнений будет удалена, нужно нанести еще перекись на поверхность обуви и почистить замшу при помощи специальной или зубной щетки.

Удаление чернил

Желательно промокнуть свежие чернила чистым и сухим полотенцем. Любые оставшиеся пятна можно убрать при помощи медицинского спирта. Для этого нужно нанести его на полотенце или ватный тампон. Однако следует быть очень осторожным, так как спирт способен привести к тому, что красители цветной замши потускнеют или растекутся.

Если пятно все еще осталось, то нужно осторожно протереть загрязненный участок очень мелкой наждачной бумагой или мягкой стальной мочалкой. Также можно использовать специальный ластик для очистки замши, который помогает убрать сильные загрязнения.

Такой способ очистки может привести к тому, что возникнут потертости на замше. Чтобы восстановить красивый вид обуви, нужно нанести красящее средство на всю поверхность обуви.

Устранение неравномерности

Если волокна на замшевой обуви становятся длиннее, чем другие, то их можно просто убрать при помощи обычной безопасной бритвы. Для этого нужно дать замше полностью высохнуть, а затем пригладить ворс так, чтобы он лежал ровно. После этого пройтись бритвой как можно осторожнее. Слишком сильное давление может привести к повреждению обуви.

Для ухода за замшей нужно использовать специальные шампуни, которые помогут очистить загрязнения и придать красивый вид поверхности обуви. Также можно использовать кондиционеры для придания красивого цвета.

Обслуживание и профилактика

После каждого ношения обуви нужно очищать замшу от загрязнений и хранить ее в сухом месте. В туфли или ботинки можно набивать скомканные газеты. Они помогут впитать лишнюю влагу, а также позволят обуви сохранить красивую форму. Для этого также хорошо подойдут обувные вставки, изготовленные из кедрового дерева.

Доступны также спреи, предназначенные для защиты замши, которые помогут эффективно герметизировать волокна и предотвратить проникновения пятен в поверхность обуви.