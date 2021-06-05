Эксперты назвали две категории людей, которых боятся мошенники

Эксперты назвали две категории людей, которые вызывают в большинстве случаев страх у мошенников. Отмечается, что меньше всего уловкам злоумышленников подвержены скептики и циники.

По словам специалистов, зачастую аферисты предпочитают не тратить свое время на людей с данными психотипами. Все дело в том, что циники являются прототипами самих злоумышленников. Взаимосвязь в данном случае строится на антисоциальном расстройстве личности. Если мошенник попал на циника, то последний сразу же поймет, что ему говорят неправду. Первый, в свою очередь, осознает, что ему не верят, поэтому беседа быстро завершается.

Что касается скептиков, то они не нравятся злоумышленникам, поскольку имеют особенность сомневаться. Эти люди всегда хотят проверить предоставленные данные. Мошеннику проще завершить разговор и найти новую потенциальную жертву, пишет портал Newinform.