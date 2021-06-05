 

Добровольцы батальона “Айдар” получили статус участников боевых действий

05.06.2021, 13:02, Новости дня
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“В частности, председатель консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Голоднюк вручили удостоверения участника боевых действий бойцам добровольческого батальона “Айдар”, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году”, – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что в течение семи лет добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться подтверждения их участия в боевых действиях.

“Я знаю, что вы шли по Украине с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину”, – сказал Сергей Куницын.

Участники заседания также почтили память погибших защитников минутой молчания.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Батальон “Айдар” появился в мае 2014 года и был укомплектован добровольцами. Батальон принимал активное участие в боях за северные и центральные районы Луганской области, пытался штурмовать оккупированный Луганск, защищал луганский аэропорт. В 2015 году батальон расформировали.

4 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе. 23 декабря его подписал президент Владимир Зеленский.

В феврале этого года глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала в интервью “Радіо Свобода”, что за время действия закона этот статус получили 670 добровольцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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