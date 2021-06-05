В авто волынского таможенника выявили $700 тыс. ГБР открыло уголовное производство

“В рамках досудебного расследования проведен обыск личного автомобиля одного из начальников таможенного поста Волынской таможни, в ходе которого изъято более $700 тыс. Средства были разделены на определенные суммы с пометкой, кому они предназначены”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, один из начальников таможенного поста организовал противоправный механизм незаконного перемещения крупных грузов без уплаты таможенных платежей.

“На таможенную территорию Украины из Польши под видом пустых транспортных средств с использованием схемы подмены дешевого товара дорогим, а также путем дозагрузки незадекларированных партий товаров перевозились продукты питания, брендовая одежда, автозапчасти, различное оборудование, бытовая техника и другой товар”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в конце каждого месяца чиновник собирал деньги, полученные от незаконной деятельности.

Таможенник был отстанен от работы после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины в апреле 2021 года. Открыто уголовное производство по ст. 368-5 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Решается вопрос ареста изъятых денег.

Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что авто таможенника обыскали на стационарном посту трассы Киев – Чоп в Ровенской области.

ВИДЕОВидео: Державне бюро розслідувань / Facebook

Пресс-центр Государственной таможенной службы Украины сообщил, что деньги нашли в авто, которым пользовался сотрудник Волынской таможни, начальник смены таможенного поста “Ягодин” Владимир Бурдейный. Обыски провели также у него дома.

Ему, по данным Гостаможенной службы, инкриминируют совершение правонарушений по признакам ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В службе отметили, что Бурдейный был отстранен от работы после заседания СНБО, но вернулся к исполнению обязанностей, когда срок отстранения истек.

“Дисциплинарная комиссия Гостаможенной службы проводила внутреннюю проверку этого работника, деятельность которого могла быть связана с контрабандой и который может быть причастен к коррупционным действиям. По результатам проверки комиссия подготовила материалы на Бурдейного для передачи их правоохранительным органам для рассмотрения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности”, – говорится в сообщении.

Также в Гостаможенной службе сообщили, что Бурдейный участвовал в конкурсе на должность главы Волынской таможни: он успешно прошел тестирование и развязал ситуационные задачи, но не прошел собеседование в части квалификационных требований к кандидату на добродетель и не был допущен к финалу кадрового конкурса.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что, по данным источников издания, Бурдейный вез деньги в Киев.

“По данным источников “Цензор.НЕТ”, близких к следствию, это был майский ежемесячный развоз “кэша” для группы государственных структур, вовлеченных в ряд коррупционных схем, в том числе в схему “крышевания” “растаможки” автомобилей”, – написал он.

Бутусов предположил, кому могли быть предназначены деньги в подписанных пачках.

“Всех подписанных пачек мы не увидели, надеюсь, выложат их в ближайшее время, но подписи на пачках кое-где понятны. “СБ Люб” – это похоже на Службу безопасности Любомля – райотдела, который занят борьбой с контрабандой в “Ягодине”. Прокуратура – не указано куда. “Зам” – тут трудно понять куда и чей. Но ведомство не указано, вероятно – какой-то таможенный начальник. Также есть информация, что есть пачки с подписями полиции и структур, отвечающих за оформление транспортных средств. Общая сумма пачек, подписанных для контролирующих органов – около $100 тыс”, – заявил журналист.

Он написал, что по данным источников издания, близких к следствию, основная часть денег “предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы”.

“Кому именно? Исполняющим обязанности директора департамента является Александр Щуцкий, однако передача не зафиксирована, поэтому утверждать, что должен получить на руки именно он было бы некорректно, пока оснований привязывать передачу к конкретным людям нет. Причастность должно установить только следствие. Департамент рисков – одна из ключевых структур таможни, это аналитическое подразделение, которое определяет, соответствуют ли тарифы на растаможку действующим нормативам или нет”, – заявил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5827284843978430

Контекст:

2 апреля СНБО принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

В СБУ рассказали, что против фигурантов санкционного списка открыты уголовные производства, но пока подробности этих дел спецслужба опубликовать не может, поскольку это может навредить расследованию.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

15 апреля Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против еще ряда людей, которые, по его словам, причастны к контрабанде. Президент пообещал, что “и это тоже не финал”. Он также подчеркнул, что СБУ занимается вопросом гражданства лиц, против которых вводят санкции.

21 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО от 15 апреля. В санкционные списки вошли 13 физических и 95 юридических лиц.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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