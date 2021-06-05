 

Мнение: Команда по многообразию

05.06.2021, 12:58, Разное
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Глава отдела Google по многообразию снят с должности за пост о евреях.

Google сообщил, что Камау Бобб снят с должности руководителя отдела стратегии и исследований в области многообразия в компании из-за поста 2007 года о евреях. Отделом он руководил с 2018 года. Ранее на этой неделе СМИ, в том числе The Washington Free Beacon, нашли в блоге Бобба этот пост под названием "Если бы я был евреем". Он написал, что если бы был евреем, то "был бы обеспокоен моей ненасытной жаждой войны и убийств ради защиты себя". В Google осудили его высказывание и сообщили, что он выведен из команды по многообразию и займется научной работой.

Оказался слишком многообразным.

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Источник: Colonel Cassad



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