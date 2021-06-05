Напавший на застрелившего азербайджанца инспектора ДПС мужчина арестован

Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова – фигуранта дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю, сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что Исмаилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу «на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», передает ТАСС.

Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти»).

Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление.

Пострадавший скончался в реанимации. Его товарищи, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, были задержаны.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Затем инспектора освободили из-под стражи по поручению Бастрыкина под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.