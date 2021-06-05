 

Состояние заболевшего COVID настоятеля афонского Ватопедского монастыря ухудшилось

05.06.2021, 12:52, Новости дня
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Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось из-за коронавируса, потребовалась немедленная интубация, сообщают СМИ.

У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19, его перевезли самолетом с Афона в Афины и госпитализировали с коронавирусом в больницу по рекомендации его лечащих врачей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство церковных новостей «Ортодоксия».

В пятницу по решению врачей Ефрема интубировали, чтобы предотвратить осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Отмечается, что его состояние контролируемое.

В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.

С самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству. Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.

В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в «интронизации» предстоятеля «новой церкви» Украины Епифания Думенко. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.

Ватопедский монастырь известен в России: в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 млн человек, в том числе высшие руководители государства.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, которые направлены на противодействие коронавирусу.

Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Также от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.



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