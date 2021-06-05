 

Американский космический корабль Dragon состыковался с МКС

05.06.2021, 12:52, Новости дня
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Американский космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС, говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В сообщении на сайте НАСА указывается, что «Dragon компании SpaceX автономно состыковался с (…) модулем Harmony орбитальной лаборатории (МКС) в 05.09 (12.09 мск – прим. ВЗГЛЯД) по восточному времени в субботу, 5 июня».

Корабль доставил на МКС новые солнечные батареи. Он проведет на станции около месяца, а затем вернется на Землю.



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