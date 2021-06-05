 

Для Овнов — одежда ярких цветов: ваш идеальный летний образ по знаку зодиака

05.06.2021, 12:20, Разное
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Знак зодиака влияет на поведение человека, его мировоззрение, ценностные ориентиры. Во многом именно это и определяет судьбу. По крайней мере, такой точки зрения придерживаются астрологи. Толкователи движения звезд рассказали, как создать идеальный образ на лето представителю каждого зодиакального семейства.

Овны

Овны стремятся к лидерству. Они готовы прикладывать массу усилий для достижения нужного результата. У большинства представителей указанного знака зодиака жизнь очень выразительная и активная. Этот факт следует подчеркнуть и одеждой. Им отлично подходят любые наряды ярких цветов.

Телец

Стремление Тельцов к хорошей жизни может быть ничуть не хуже, чем у Овнов. Астрологи советуют летом чаще носить шорты. Такая одежда подчеркнет фигуру и поможет улучшить общий внешний вид.

Близнецы

Близнецам следует присмотреться к платьям-комбинезонам. Такие наряды чрезвычайно просты и удобны. Они позволяют поддерживать высокую активность, подчеркивают авантюристический характер человека.

Рак

Представителей этого знака зодиака можно назвать самыми романтичными персонами из всего зодиакального дома. Естественно, любовь к романтизму можно подчеркнуть и выбором одежды. Ракам подойдут любые “воздушные” образы. Можно использовать кружева и вышивку.

Лев

Львы обожают внимание публики. Однако столь же сильно эти люди любят показывать собственный характер. Представителям указанного знака зодиака астрологи рекомендуют присмотреться к брюкам и брючным костюмам. Больший контраст можно задать с помощью нейтрального верха.

Дева

Девам отлично подойдут любые наряды желтого оттенка. Желательно также задать некоторую экстравагантность. Ее можно добавить с помощью любого современного принта.

Весы

Весы стремятся к свободе и гармонии. Одежда этих людей должна включать цветочные мотивы. Итоговый образ можно сделать несколько интереснее с помощью шляпы.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам взять больше смелости и показать собственные ноги. Короткие шорты или юбки в стиле ретро станут идеальным решением.

Стрелец

Свободолюбивым Стрельцам стоит присмотреться к брюкам Charleston. Тем более что эти наряды снова вошли в моду.

Козерог

Козерогам этим летом можно “похулиганить”. Астрологи советуют представительницам указанного знака зодиака носить рваные джинсы и кроссовки.

Водолей

Отличный образ Водолеи смогут создать с помощью максимально длинных платьев. Идеальным решением для ног являются босоножки.

Рыбы

Рыбам отлично подойдут шорты. В таком образе они могут стать неотразимыми.



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