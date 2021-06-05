Для Овнов — одежда ярких цветов: ваш идеальный летний образ по знаку зодиака
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Знак зодиака влияет на поведение человека, его мировоззрение, ценностные ориентиры. Во многом именно это и определяет судьбу. По крайней мере, такой точки зрения придерживаются астрологи. Толкователи движения звезд рассказали, как создать идеальный образ на лето представителю каждого зодиакального семейства.
Овны
Овны стремятся к лидерству. Они готовы прикладывать массу усилий для достижения нужного результата. У большинства представителей указанного знака зодиака жизнь очень выразительная и активная. Этот факт следует подчеркнуть и одеждой. Им отлично подходят любые наряды ярких цветов.
Телец
Стремление Тельцов к хорошей жизни может быть ничуть не хуже, чем у Овнов. Астрологи советуют летом чаще носить шорты. Такая одежда подчеркнет фигуру и поможет улучшить общий внешний вид.
Близнецы
Близнецам следует присмотреться к платьям-комбинезонам. Такие наряды чрезвычайно просты и удобны. Они позволяют поддерживать высокую активность, подчеркивают авантюристический характер человека.
Рак
Представителей этого знака зодиака можно назвать самыми романтичными персонами из всего зодиакального дома. Естественно, любовь к романтизму можно подчеркнуть и выбором одежды. Ракам подойдут любые “воздушные” образы. Можно использовать кружева и вышивку.
Лев
Львы обожают внимание публики. Однако столь же сильно эти люди любят показывать собственный характер. Представителям указанного знака зодиака астрологи рекомендуют присмотреться к брюкам и брючным костюмам. Больший контраст можно задать с помощью нейтрального верха.
Дева
Девам отлично подойдут любые наряды желтого оттенка. Желательно также задать некоторую экстравагантность. Ее можно добавить с помощью любого современного принта.
Весы
Весы стремятся к свободе и гармонии. Одежда этих людей должна включать цветочные мотивы. Итоговый образ можно сделать несколько интереснее с помощью шляпы.
Скорпион
Астрологи советуют Скорпионам взять больше смелости и показать собственные ноги. Короткие шорты или юбки в стиле ретро станут идеальным решением.
Стрелец
Свободолюбивым Стрельцам стоит присмотреться к брюкам Charleston. Тем более что эти наряды снова вошли в моду.
Козерог
Козерогам этим летом можно “похулиганить”. Астрологи советуют представительницам указанного знака зодиака носить рваные джинсы и кроссовки.
Водолей
Отличный образ Водолеи смогут создать с помощью максимально длинных платьев. Идеальным решением для ног являются босоножки.
Рыбы
Рыбам отлично подойдут шорты. В таком образе они могут стать неотразимыми.
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