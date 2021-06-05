Джулианна Мур в 60 выглядит великолепно. Секрет в правильном уходе и питании

Как в шестьдесят лет выглядеть на сорок? Ответ знает голливудская актриса Джулианна Мур. Пока поклонники восторгаются ее красотой и моложавостью, артистка делится лайфхаками по уходу за своей кожей и фигурой. Вот несколько советов от актрисы, как выглядеть великолепно в любом возрасте.

Солнцезащитный крем

Джулианна признается, что с двадцати трех лет не выходит на улицу без солнцезащитного крема. И речь идет не о лете, когда солнечные лучи особенно сильные, но и о холодных временах года. Независимо от того, какая погода на улице, актриса всегда наносит на кожу солнцезащитный крем.

Однако наличие такого средства не свидетельствует о том, что можно нежиться в солнечных лучах и загорать. По словам артистки, она никогда не сядет на открытую террасу кафе за столик, который освещается солнцем. И если предстоит прогулка по парку, то Джулианна обязательно прячется в тень. Это та привычка, которая выработалась за долгие годы. Благодаря ей на лице у Мур невозможно разглядеть глубоких морщин.

Табу на продукты с высоким содержанием натрия

Джулианна говорит, что и она, и ее муж обожают лакомиться суши. В Лос-Анджелесе есть хорошие рестораны, где подают подобное блюдо высокого качества. Но если завтра актрисе предстоит фотосессия, съемочный день в кино или посещение важного светского мероприятия, то она вынуждена будет отказаться от японского яства. А все из-за высокого содержания в нем натрия.

Главным ингредиентом в блюде является рыба, а где рыба — там соль. А соль — это и есть натрий. Переизбыток соли в организме приводит к отечности, поскольку после потребления в пищу соленой еды возникает жажда, приходится пить много воды, а натрий задерживает поступающую жидкость в организме. И чтобы на важном мероприятии не выглядеть опухшей, Джулианна отказывает себе в удовольствии полакомиться суши и любыми другими солеными блюдами.

Обязательные процедуры перед сном

По словам Джулианны, многие люди не умываются перед сном, поскольку не придают этой процедуре особого значения. А зря. Очень важно смыть всю грязь с кожи и потом обязательно ее увлажнить. Поэтому актриса никогда не ляжет в кровать, пока не совершит привычную ночную рутину. Заключается она в том, чтобы сначала умыть лицо, потом нанести увлажняющий крем. Иногда Джулианна пользуется натуральными скрабами и косметическими маслами. При выборе крема актриса обращает внимание на то, есть ли SPF-защита, и если да, то какого она уровня. Это обязательное условие. Так что, по сути, Джулианна пользуется продукцией два в одном, включающей в себя и увлажнение кожи, и защиту от солнца.

У актрисы есть дневной и ночной увлажняющий крем. Это продукция просто для кожи лица. А есть еще отдельное средство для век. Там очень нежная кожа, поэтому и крем необходим максимально мягкий, деликатный. Джулианна отдает предпочтение той продукции, где есть масло авокадо. Этот секретный ингредиент отлично увлажняет кожу.

Индивидуальный подход

Джулианна знает, что работает в ее случае, а что нет, поэтому ориентируется на индивидуальные особенности организма, а не слепо следует советам бьюти-экспертов. Например, многие рекомендуют использовать ретиноиды, однако Мур говорит, что для ее кожи данные вещества слишком мощные и агрессивные, поэтому она заменяет их более щадящими альфа-гидрокислотами.

Актриса посещает салоны красоты, делает разные омолаживающие процедуры, однако для себя артистка решила, что они должны быть неинвазивными. Так что все уколы красоты — это точно не про Джулианну. Ей по душе микротоковые процедуры для лица.

«Мне нравится отдыхать и делать то, что помогает мне чувствовать себя хорошо и физически, и морально в том числе», – говорит голливудская актриса.