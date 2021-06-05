Первый военный дирижабль «Сергей Киров» принят на вооружение российской армии

На Иркутском авиастроительном заводе прошла торжественная церемония выкатки военного дирижабля нового типа, принятого на вооружение ВВС РФ.

Цеппелин диаметром 40 метров, оснащенный турбированными пропеллерами и гребным винтом, поднялся в небо над ангаром для его осмотра высшим военным руководством.

Дирижабль вооружен пятью вакуумными авиабомбами, ракетами класса «воздух-воздух» и многочисленными пулеметами. Крейсерский режим полета составляет 80 км/ч, максимальный — 95 км/ч. Тактическое применение дирижабля в бою не раскрывается, но военные эксперты считают, что он предназначен для ведения ближнего боя после обезвреживания ПВО противника.

На церемонии выкатки присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который высоко оценил старания иркутских инженеров при разработке нового типа вооружения. Воздушному судну было присвоено имя советского революционера — Сергея Мироновича Кирова.

– Киров докладывает! Полет нормальный, боезапас на готовности, жду ваших приказов, товарищ министр обороны, — заявил пилот дирижабля по рации.

По плану оборонного заказа к 2025 году таких цеппелинов должны произвести более 20 единиц. Из них будет сформирован первый РосВодородФлот ВВС. Стоимость отдельной воздушной машины составила более 80 миллиардов рублей.

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