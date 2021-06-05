Американец рассказал о причинах нелюбви русских к китайским районам в США

Американский блогер Джейкоб, известный блогом о РФ в Дзен-канале, опубликовал новый материал. В нем он объяснил причины нелюбви русских к китайским районам в США.

В многонациональных США есть целые городские массивы с компактным проживанием диаспор. Так, в ряде территорий есть районы китайских эмигрантов, однако многим русским, живущим или приезжающим в США, они не нравятся. Известный блогер Джейкоб, ведущий в Дзен-канале блог о России, разместил на его страницах новый материал. В нем сетевой эксперт объясняет причины нелюбви русских к китайским районам в Соединенных Штатах.

Свои умозаключения Джейкоб, автор канала «Американец о России», основывает на рассказах уроженца Российской Федерации, проживающего в США уже несколько лет. По его мнению, китайские районы в американских городах можно назвать умирающими. На их пустых улицах редко можно встретить людей, как молодые, так и пожилые преимущественно заняты многочасовой работой.

Единственными, кто может позволить себе прогулку в Chinatown, это редкие туристы. Их привлекает необычная культура китайских районов. Однако россиянину не понравились и многочисленные блюда и перекусы, предлагаемые здесь. От них идет неприятный запах, вызывающий сомнения в качестве пищи. Острота яств вполне может скрывать непрезентабельный аромат и уже не первую свежесть уличной китайской еды.

К этому добавляется большая загрязненность улиц в китайских районах. Кроме того, здесь есть большое количество магазинов с абсолютно американской стилистикой в их оформлении. Как пишет «Ньюинформ», они резко резонируют внешне с китайской концепцией, бросаясь в глаза и нарушая гармонию.

Источник: newinform.com