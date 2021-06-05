 

Учёные: Сделать утренний кофе максимально полезным поможет обычная специя

05.06.2021, 12:06, Разное
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Кофе с пряностями весьма популярен в Индии и арабских странах. Зарубежные учёные в ходе очередного исследования доказали, что утренний бодрящий напиток сделает максимально полезным обычная специя – гвоздика.
Исследователи отмечают, что кофе со свежей гвоздикой отличается не только уникальным вкусом за счёт душистых эфирных масел, но и целым спектром полезных свойств. Главное условие при варке утреннего напитка – добавлять пряность в виде бутонов на завершающем этапе, это позволит сохранить все вкусовые и ароматные качества гвоздики.

Исследователи рассказали, как проверить качество специи: для этого достаточно опустить её в воду. Свежая гвоздика опустится на дно или будет плавать бутоном вверх, а вот пряность, утратившая ценные свойства, останется на поверхности.

Гвоздика за счёт обилия антиоксидантов защищает органы от воздействия свободных радикалов, особенно печень, а ещё помогает контролировать уровень сахара в крови, поэтому рекомендована при диабете второго типа. К слову, данная специя обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом, обеспечивает профилактику лейкемии, выводит токсины и даже успокаивает нервы.

Источник: profile.ru



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