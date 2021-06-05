 

Samsung готовится выпустить замену Galaxy Note21

05.06.2021, 12:06, Разное
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Новый девайс на рынок мобильных устройств готовится вывести южнокорейская компания Samsung. Galaxy Note21 будет заменен на устройство с совершенно другим названием и характеристиками.
Смартфон Samsung Galaxy Note21 с момента выхода пользуется у покупателей популярностью и стабильным спросом. Однако в последнее время в Сети ходят упорные слухи о прекращении выпуска данной линейки. Сейчас в интернете появилась информация о том, что модель будет заменена на новый аппарат. Такие сведения обнародовал Эван Блэсс, известный своими точными предсказаниями техноблогер.

Согласно инсайдам, оказавшимся в его распоряжении, выпуск девайса, продолжавшего серию Galaxy Note, не предвидится. Вместо него на полках магазинов может появиться аппарат с названием Samsung Galaxy S21 FE. При этом Блэсс не пишет пока, как маркетологи южнокорейской корпорации намерены позиционировать новинку.

Вполне возможно, предполагают эксперты, анализирующие новость о замене Samsung Note21, ее будут рекламировать, как продолжение линейки. Выпуск совершенно другой модели может объясняться элементарной нехваткой комплектующих. Каких-либо других сведений о готовящемся гаджете пока нет, предполагается, что мощность и производительность модели будет обеспечивать однокристальная мобильная система Snapdragon 888. Также аппарату приписывают 120-герцную частоту смены изображений на дисплее и защищенность от влаги.

Источник: www.ixbt.com



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