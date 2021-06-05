 

Украинец хотел переслать в ОАЭ по почте 12 кг янтаря – Госпогранслужба

05.06.2021, 12:04, Новости дня
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Пограничники с таможенниками проверили международные почтовые отправления.

“В двух посылках выявили камни янтаря крупных фракций. Вес некоторых драгоценных самоцветов составлял до 1,5 кг”, – сообщили в ГПСУ.

Украинец пытался отправить их в ОАЭ.

Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил. Камни изъяли, их стоимость установят позже.

В ГПСУ отметили, что в 2020 году предотвратили незаконный вывоз из Украины почти 600 кг янтаря, а в течение первого квартала 2021 года – более 110 кг.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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