 

Иран заявил о готовности выплатить по $150 тыс. семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ. В МИД Украины ответили

05.06.2021, 12:04, Новости дня
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По словам дипломата, этот вопрос обсуждался во время третьего раунда ирано-украинских переговоров в Киеве. Он утверждает, что размер компенсации, установленной Ираном, “намного выше, чем предусматривает международное право”.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” 4 июня заявил, что обстоятельства, при которых был сбит самолет, должны быть установлены до начала выплаты Ираном компенсаций.

“Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторение подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. В то же время ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат”, – сказал он.

Николенко также заявил, что конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

“Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2–3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов”, – добавил он.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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