Власти Индии заказали 300 млн доз несертифицированной вакцины против COVID-19

За 300 млн доз вакцины индийской компании Biological-E правительство Индии внесет аванс в размере 15 млрд рупий ($205 млн). Препарат будет производиться и храниться на складе Biological-E с августа по декабрь 2021 года.

На сайте компании Biological-E отмечается, что с конца апреля их COVID-вакцина находится на третьей стадии испытаний. Результаты первой и второй фаз исследований создатели вакцины называли “очень положительными и многообещающими”.

Как отмечает BBC, это первая покупка Индией вакцины, которая не имеет разрешения на использование. Журналисты считают, что на такой шаг власти страны пошли, чтобы ускорить медленную кампанию по вакцинации.

По данным агентства Bloomberg, в Индии хотя бы одну дозу прививки получили 13% населения, полностью привились – 3,4%.

Контекст:

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза.

Из-за ухудшения ситуации с эпидемией Индийский институт сыворотки приостановил экспорт вакцины за границу, чтоб удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. 6 мая в стране зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости – 414,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

В последние недели ситуация с коронавирусом в стране начала улучшаться. 30 мая в Индии зафиксировали самое низкое за 46 дней суточное число новых случаев.

—