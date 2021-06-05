 

В Китае вакцину CoronaVac одобрили для детей от трех лет. Ею прививают и украинцев

05.06.2021, 12:04, Новости дня
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По словам Инь Вэйдуна, Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от трех до 17 лет. Вместе с тем, когда именно вакцину начнут применять н детях, еще предстоит решить властям страны.

По словам главы Sinovac, компания ранее завершила первую и вторую фазу клинических исследований вакцины с участием нескольких сотен добровольцев в этой возрастной группе. Результаты показали, что вакцина так же безопасна и эффективна, как и для взрослых.

Кроме того, Sinovac также завершил клиническое испытание второй фазы, в котором участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций, сказал Инь. По его словам, у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз за полмесяца, отмечает Channel News Asia.

Контекст:

Вакцина CoronaVac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании “Лекхим”, которая является поставщиком препарата в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

1 июня Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования.

Вакцина от Sinovac Biotech была зарегистрирована в Украине 9 марта. Из законтрактованных Минздравом 1,9 млн доз препарата CoronaVac Украина уже получила 1,7 млн доз. Последняя партия в 500 тыс. доз прибыла в страну в конце мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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