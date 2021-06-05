Экс-директор Байконура стал новым руководителем космодрома Восточный

Бывший директор космодрома Байконур Валинур Агишев назначен руководителем космодрома Восточный. Он уже возглавлял его два года назад, заявили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Генеральный директор АО «ЦЭНКИ» Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный. Директором филиала АО «ЦЭНКИ» – Космический центр «Восточный» назначен Валинур Агишев, ранее занимавший должность директора филиала АО «ЦЭНКИ» – Космический центр «Южный» (космодром Байконур)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новым руководителем Байконура станет Сергей Мочалов, ранее занимавший пост директора по сопровождению работ на Восточном.

Агишев более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на космодроме Байконур. С июля 2017 года до марта 2019 года он возглавлял Восточный.

Мочалов проходил службу в Вооруженных силах РФ на космодроме Байконур, занимал руководящие должности в филиале ЦЭНКИ на космодроме. С 2018 года работал в должности директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

Ранее суд остановил строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном до составления актов об устранении ранее выявленных нарушений при строительстве. Однако компания ПСО «Казань» продолжает работы, заявляя, что из-за пандемии мы не смогла вовремя получить необходимую документацию от поставщиков, а решение суда будет обжаловано.

В октябре прошлого года был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков арестован по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Сообщалось, что Бобкова и главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном. По этим данным, ущерб мог составить около 500 млн рублей.

В ноябре 2019 года космодром Восточный вызвал гнев президента Владимира Путина. Глава государства возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов». Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что причастные к коррупционным делам на Восточном люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.