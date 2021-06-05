Гендиректор «Росатома» рассказал участникам конкурса «Большая перемена» о детской мечте

В рамках юношеской секции «ПМЭФ Юниор» Петербургского международного экономического форума генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв встретился с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он рассказал учащимся о своей детской мечте, увлечением физикой и трудовом пути.

В ходе встречи со школьниками Лихачёв рассказал, что в жизни и работе он придерживается трех правил: стараться всегда сделать больше ожидаемого результата, делиться тем, что есть у тебя, и ничего не бояться, говорится в пресс-релизе «Большой перемены», поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Я всегда недоволен собой и всегда провожу самоанализ – мне все время кажется, что я не успел что-то сделать или нужно было сделать что-то еще. Это служит постоянным внутренним толчком вперед, – рассказал Алексей Лихачев, – ещё один очень важный принцип – не жадничать. Если ты не можешь отдать вещь, значит уже не ты ей владеешь, а она тобой. И, конечно же, не стоит бояться, потому что главный наш сдерживающий фактор – это страх, и нужно уметь через него переступать».

Глава госкорпорации поделился со школьниками историей своей жизни: о детской мечте стать милиционером, активной комсомольской молодости и рассказал о том, как продолжил дело своего отца. Алексей Лихачев отметил, что всю жизнь обстоятельства подталкивали его к новым знаниям. «Мой папа был инженером и работал в Министерстве среднего машиностроения. Возможно, что именно в этой инженерной среде меня захватила физика, и таким образом я получил высшее образование по специальности радиофизика и электроника. Затем я понял, что мне не хватает экономических знаний, и этого «голода» мне хватило, чтобы закончить экономический факультет, а также защитить кандидатскую и докторскую диссертацию. Всю жизнь обстоятельства меня подталкивали к новым знаниям, вызовам. Мне нужно было что-то читать, учить и всерьез предлагать какие-то новые решения, которые невозможно найти в книжках», – подчеркнул Алексей Лихачев.

Организаторами «ПМЭФ Юниор» выступают Всероссийский конкурс «Большая перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд «Росконгресс», фонд «Контент». Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».