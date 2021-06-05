Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Все российские болельщики, подтвердившие свой отказ от билетов на соревнования Олимпийских игр в Токио, получили обратно свои деньги, сообщила директор по связям компании Match Hospitality – официальный авторизированный продавец билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине Мария Изотова.

«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги. Оргкомитет Игр в Токио установил дату 20 мая, чтобы к этому сроку возврат билетов был завершен. Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже все получили», – приводит ТАСС слова Изотовой.

Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.