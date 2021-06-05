Топ-3 автомобилей Hyundai, проданных в Индии в мае 2021 года

Hyundai, крупнейший экспортер страны и второй по величине производитель автомобилей, зарегистрировал хорошие продажи в мае 2021 года. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai добился сильных успехов в сегменте внедорожников с такими брендами, как Creta и Venue. В тройку лидеров продаж Hyundai в прошлом месяце входят следующие:

Hyundai Creta

Hyundai Creta превзошла Maruti Suzuki Swift в мае 2021 года и стала бестселлером в стране. Чтобы узнать об этом подробнее, нажмите здесь. Более того, Creta уже некоторое время является самой продаваемой моделью в своем сегменте. В прошлом месяце компания продала 7 527 единиц Creta по сравнению с 3 212 экземплярами в мае 2020 года, тем самым зарегистрировав рост продаж на 134 процента.

Hyundai Venue

Второй бестселлер Hyundai, Venue также является самой продаваемой моделью в сегменте до четырех метров в Индии. Hyundai продал 4840 единиц Venue в стране в мае 2021 года. Более того, Hyundai Venue превзошел Tata Nexon в прошлом месяце, чтобы узнать о нем больше, нажмите здесь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи Hyundai Venue выросли на 290% по сравнению с 1242 экземплярами в мае 2020 года.

Hyundai Grand i10 Nios

На протяжении многих лет Hyundai Grand i10 был маркой хлеба с маслом компании. Стремясь сохранить интерес клиентов, компания представила в Индии Grand i10 Nios с большим количеством функций и элементов стиля, чем его предшественник. В прошлом месяце Hyundai продала 3804 экземпляра Grand i10 в Индии, став третьей по объему продаж моделью компании в Индии в прошлом месяце.

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