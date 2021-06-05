Для работы и отдыха: как стилизовать модную летнюю сумку (тренды и советы)

Мода все время меняется, и это касается не только одежды и обуви, но также и аксессуаров. На лето 2021 года можно подобрать для себя модную и стильную сумку, которая поможет украсить и разнообразить создаваемый образ. Вот некоторые стильные модели сумок, а также советы относительно того, как выбрать для себя лучший вариант.

Модные оттенки и ткани

Сумка является самым популярным и модным женским аксессуаром, который будет актуальным в совершенно любой ситуации и помогает подчеркнуть индивидуальность, а также создать собственный стиль. Сейчас в моде маленькие и большие сумочки, однако они обязательно должны быть стильными. Летом нет практически никаких ограничений по форме и цвету.

В 2021 году актуальными будут модели не только из кожи, но также из замши, меха, текстиля, различных экологических материалов, таких как солома или бамбук. В последнее время актуальными являются сумки-седла.

Для лета стоит выбирать аксессуары более ярких цветов, чтобы создать притягательный, эффектный и колоритный образ. Отлично смотрится сумка белого цвета, особенно в сочетании с принтами, а также эффектными вставками и фурнитурой.

Аксессуары бордового цвета хорошо подойдут для деловых встреч и создания офисного стиля. Популярными в этом сезоне будут терракотовый и оранжевый. Такие оттенки являются универсальные и подойдут для создания практически любого образа.

Отлично смотрятся розовые и голубые оттенки. Они помогают сделать образ более эффектным, стильным и притягательным. Любители классики могут выбрать для себя черные и серые тона. Однако в таком случае стоит выбирать аксессуары необычной формы и достаточно громоздкие.

Актуальные модели сумок

Идеальным выбором для лета станет плетеная сумка. Она отлично сочетается с легким летящим платьем, а также широкополой шляпой. В тренде также экологически чистые материалы, такие как бамбук или солома. Отлично смотрятся текстильные изделия, украшенные вышивкой или стразами.

Интересным вариантом является сумка, выполненная в форме корзины с яркими и стильными украшениями. Этот аксессуар подойдет для повседневной носки. Более строгие модели хорошо впишутся в деловой стиль.

Чтобы выглядеть модно и стильно, можно выбрать для себя сумку-седло или же хобо. Также отличным вариантом будет бананка, которую можно крепить не только на поясе, но также и носить через плечо. Это универсальный аксессуар, который отлично сочетается с вещами, выполненными в стиле бохо или же спорт-шик.

Сумка-шопер является функциональным вариантом, а также яркой и элегантной деталью образа. В 2021 году популярна модель, выполненная из прозрачного пластика.

Интересные стилистические решения

Если хочется чего-то оригинального, то стоит выбрать для себя сумку с ручкой, выполненной из пластика или металла.

Также интересно будут смотреться аксессуары оригинальной формы и цветов. Отлично смотрятся изделия, выполненные в футуристическом стиле или же в форме яйца.

В последнее время популярность приобрели небольшие сумки, которые можно носить на цепочке на руке или шее.

Интересно смотрятся рюкзаки, мешки, украшенные множеством различных модных деталей. Актуальными будут сумки с громоздкой фурнитурой и яркими акцентами.